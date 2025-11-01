ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打だった。チームは3-1で勝利。注目を集めたのは8回に放った二塁打。打ち取ったと思った敵投手の表情が話題を呼んでいる。

8回1死、大谷を打席に迎えるとブルージェイズは左腕のフルハーティをマウンドへ送った。カウント2-2からの5球目、低めに外れたスイーパーに手を出すとボールは高々と上空へ。これが意外な伸びを見せ、左中間のフェンス際まで飛ぶ二塁打となった。右手一本ですくい上げるような形になっていたため、投手は打ち取ったと思った様子で、打球が抜けるのを見ると首を振り、困惑の表情を浮かべていた。

大谷の一打にX上の日本ファンも驚き。さらに困惑したフルハーティのリアクションには共感の声も寄せられた。

「あれは大谷がおかしい」

「あの打ち方で『え？入る？』ってなったの初めてや」

「あんなん普通に内野フライになる打ち方だろ」

「ほんとだ え゛〜聞いてないよ゛〜 って顔しとる」

「メジャーの選手ですらこの反応」

ドジャースはワールドシリーズ通算成績を3勝3敗とし、勝負の行方を第7戦へ持ち込んだ。



（THE ANSWER編集部）