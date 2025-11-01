Instagramに投稿されたのは、レンジフードの上に登った猫の名前を家族で呼んでみた、という検証です。家族によってあからさまに態度を変える猫さんの様子は、記事執筆時点で115万回も再生されており、「家庭内格差w」「お返事が恋してる女子w」「目線もそっちしかいってないw」などの声が殺到しました！

【動画：飼い主さんが『猫の名前を呼んだ』あとに『息子さん』が呼ぶと…】

愛猫を呼んでみたら…

Instagramアカウント「1103(@izumo.h12130209)」では、3匹の猫さんとご家族の暮らしが更新されています。

ある日のこと。3匹のうちの1匹・ミーちゃんがレンジフードの上に登っているところを発見した飼い主さん。試しに「ミーちゃん」と呼んでみると……

……無視！！！まったく反応せず、こちらを見向きもしません。

諦めずにもう一度「ミーちゃん」と呼んでみるも、耳をぴくっと動かしはするものの、そのまま無反応を貫くミーちゃん。耳は反応しているので、確実に聞こえてはいるはずなのに！

息子が名前を呼んでみると…

次に、息子さんが「ミーちゃん」と呼んでみると……

なんと、甘えるように「にゃぁ～ん（なに～？）」とお返事！さらにレンジフードに顔を擦り付けるあざとい仕草を見せた後、スッと立ち上がったのです！

そして、この表情！あからさまにドヤ顔をカメラに向けてくるミーちゃんに、思わず「やられた～」と声を出してしまいそう！（笑）

その後も息子さんが「ミー」と呼ぶたびに「にゃぁ～」と可愛らしくお返事するミーちゃん。対応があまりにも違いすぎる……！

最後には大好きな息子さんの元へ行くべく、レンジフードから飛び降りるミーちゃんなのでした。

あからさまな態度の違いに爆笑！

家族間であからさまに態度の違いを見せつけたミーちゃんの反応は、Instagramでも大きな話題を呼びました。

投稿は115万回も再生されており、「家庭内格差w」「お返事が恋してる女子w」「目線もそっちしかいってないw」といった声が寄せられています。

また、「うちも同じです（泣）」「我が家は旦那にしか返事しません」といった共感の声まで！猫さんは家族内でも自分なりの優先順位をつけることが多いのかもしれません（笑）

