◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都・芝１４００メートル、良）

２歳牝馬限定のＧ３は１２頭立てで争われ、１番人気のフェスティバルヒル（栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）が最後の直線で馬群の真ん中から鋭く抜け出し、新潟２歳Ｓ３着から巻き返して、重賞初制覇を飾った。クリスチャン・デムーロ騎手は短期免許初日にいきなり重賞制覇となった。勝ち時計は、１分２０秒９。

２着は１０番人気のショウナンカリス（池添謙一騎手）、３着は３番人気のメイショウハッケイ（武豊騎手）だった。

【レースメモ】

◆クリスチャン・デムーロ騎手 １７年ベルーガ以来、２勝目。重賞は２４年のエリザベス女王杯（スタニングローズ）以来、今年初勝利。通算１５勝目。

◆四位洋文調教師 ２３年カルチャーデイ以来、２勝目。重賞は府中牝馬Ｓ（セキトバイースト）以来の今年２勝目。通算６勝目。

◆サートゥルナーリア産駒 ３頭目の出走で初勝利。これまでは２４年キャッスルレイクの７着が最高。重賞は京都新聞杯（ショウヘイ）以来の今年３勝目。通算３勝目。

◆単勝１番人気 ２０年メイケイエール以来の８勝目。

◆関西馬 ２３年カルチャーデイ以降、３年連続の通算２８勝目。関東馬２勝。

（記録はすべてＪＲＡ）