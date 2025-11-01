ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、秋冬にぴったりなカップ麺が登場！

魚介の旨みとキムチの程よい辛さが絡み合う「ファミマル あさりとキムチ味 チゲうどん」が、2025年10月14日（火）より全国のファミリーマートで発売されています。

あさりの風味がしっかりと効いた、コク深い“旨辛”仕立てのスープは、うどん麺との相性も抜群。

“旨辛トレンド”を取り入れた、ファミマル渾身の一杯を紹介していきます☆

ファミリーマート「ファミマル あさりとキムチ味 チゲうどん」

価格：198円（税込213円）

発売日：2025年10月14日（火）

販売エリア：全国のファミリーマート店舗（約16,400店）

味噌ベースに魚介のコクを加えたチゲ風スープは、ファミマル史上“最大級のあさり感”※を誇る仕上がり。

うどんによく絡む旨辛スープが、体の芯までぽかぽか温めてくれます。

まろやかながらもキレのある辛さで、寒い季節にぴったりの一杯です。

※ファミマルのカップ麺（有名店シリーズを除く）の中で2022年以降最大

近年、手軽で美味しい“旨辛系カップ麺”は、男性だけでなく女性にも人気。

ファミマルでは「あなたのうれしい」をキーワードに、幅広い世代にマッチするフレーバーを展開しています。

このチゲうどんも、やさしい辛さと魚介のコクで、リピートしたくなる美味しさです。

ファミマルブランドからは、このほかにも注目の旨辛カップ麺がラインナップ。

味噌とポークエキスをベースに、ガーリックのパンチとごまのコクをきかせた旨辛味噌スープが楽しめる「6種の野菜を使用 旨辛味噌」や、

「味仙本店」監修の台湾ラーメンのカップ麺「味仙本店監修 台湾ラーメン」なども登場しています。

寒い季節に食べたくなる、旨辛仕立ての一杯！

ファミリーマート「あさりとキムチ味 チゲうどん」の紹介でした。

