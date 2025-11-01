人気モデルだからこそ、ばっちり似合うアイテムかもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第1試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が「ハロウィーン感、出してみました」と、顔に小さなピンクのリボンをつけるというおしゃれテクニック。周囲から「めちゃくちゃかわいい！」と絶賛された。

【映像】小さくても超おしゃれ！岡田紗佳の“顔リボン”（拡大）

芸能界、麻雀界と2つの世界で活躍する岡田。Mリーグでは、モデル・タレントとして活躍しているものをうまく取り入れ、試合時には様々なヘアスタイルでアレンジ、アクセサリーなどもつけてファンの目を楽しませている。

この日はハロウィーンでもあり、他の選手も仮装をするなどして楽しんでいたが、岡田はヘアスタイルとワンポイントのおしゃれで目を引きつけた。試合前、実況担当の小林未沙、解説の土田浩翔（最高位戦）と雑談すると、岡田は「一応ハロウィーンなんで。ちょっと派手にしようかと」と語ると、顔には小さなリボン。さらに小林は「髪にもリボンがついている。ハートもついてるよ。めちゃくちゃかわいい！」と絶賛した。

岡田のファンも、この顔リボンには反応し「顔にある小さいリボンもかわいいー！」「顔リボンかわいすぎる」と大絶賛だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

