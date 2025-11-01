クリスタル・パレスの指揮官が過密日程に不満をこぼしている。



パレスは12月の中旬から下旬にかけて試合が詰め込まれており、14日にプレミアでマンチェスター・シティ戦、19日にECLでKuPS戦、21日にプレミアでのリーズ戦が予定されている。



ECLとPLリーズ戦の日程は中1日というスケジュールであり、さらにカラバオカップでリヴァプールを倒したことで次に進むことになったが、その準々決勝が17日に予定されている。こちらもこの予定通りとなれば、再び中1日となる。





7日間で4試合という過密日程であり、その間にはリーグ戦でのシティ戦、カラバオカップでのアーセナル戦と対BIG6のゲームが2試合も予定されている。パレスの指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督がこの過密日程を非難している。『BBC』が報じた。「これが改善されないなんて信じられない。選手たちに対して無責任な行為だ。我々は選手たちに対する責任があり、彼らの福祉についても気を配らなければならない」「昨日初めて(このスケジュールを)聞いたときは本当にショックだった。彼らがこんなことを検討しているなんて」今季のプレミアリーグでは9試合を終えて10位につけているパレス。このまま好調を維持したいが、この過密日程をどう乗り越えるのだろうか。