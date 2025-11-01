先週のオランダ・エールディヴィジではフェイエノールト対PSVの首位攻防戦が行われ、アウェイのPSVが3-2で勝利。これで両チームの勝ち点が並ぶことになり、PSVは1日に行われたフォルトゥナ・シッタート戦にも5-2で勝利。これで暫定ながらPSVが勝ち点28で首位に立った。



この2試合で制御不能だったのは、PSVのMFイスマエル・サイバリだ。PSV戦では圧巻のハットトリックを記録し、今節のフォルトゥナ戦でも2ゴールを記録。MFながら今季エールディヴィジでは8ゴールを記録していて、11ゴールで得点ランク首位を走るフェイエノールトFW上田綺世を追っている。





Ismael Saibari produced one of the finest hat-tricks you’ll see all season over the weekend for PSV



The Moroccan winger has previously been linked with a move to Arsenalpic.twitter.com/5RzDd8DoJt — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 27, 2025

現在24歳のサイバリはモロッコ代表でもプレイする185cmの大型セントラルMFで、2020年にベルギーのヘンクからPSVへ加入した。ただし10代の頃から有名だったわけではなく、オランダ『Eindhovens Dagblad』によればPSVがサイバリ獲得に費やした移籍金は僅か20万ユーロほどだったという。当時ヘンクのアカデミーで一緒に育ったオランダ人MFミッチェル・ファン・ロスマーレンは、ヘンクがサイバリの才能を信じ切れなかったと語る。「イスマエルは当時から特別な才能があって、足下の柔らかさに加えて圧倒的なパワーがあった。でも、ヘンクは彼のことをあまり信頼していないように見えた。ヘンクでも彼に何か特別なものがあることは分かっていたけど、当時はまだ決定的なゴールやアシストに結びつけることが出来ていなかったんだ。それはPSVのユースチームでも同じだった」ポテンシャルは確かでも、当時はまだ決定的な存在にはなれていなかったようだ。その才能がPSVで開花することになり、今ではエールディヴィジを代表するMFの1人になっている。PSVがサイバリ獲りへ動いたのは正しい判断だったと言える。PSVにやってきた時45万ユーロしかなかった市場価値は、今や2700万ユーロまで上昇している。今後5大リーグのクラブが獲得に動いてくるはずで、その場合PSVは多額の売却益を得ることになるだろう。