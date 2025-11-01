お散歩中に池にいる鯉に餌をあげたら、大型犬が「自分のオヤツを捨てている」と勘違いしてしまったようで…？大型犬のリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破しています。

【動画：散歩中、鯉に餌をあげる女性→大型犬が『自分のオヤツを池に捨てている』と勘違いした結果…】

お散歩中に池にいる鯉に餌をあげたら…

Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「たこやき」ちゃんが池の周りをお散歩していた時の出来事です。池には鯉がいたので、飼い主さんは餌をあげることに。

飼い主さんが池にパラパラと餌をまき始めると、なぜか隣でお座りするたこやきちゃん。「きっと私にオヤツをくれるんだ！」と期待しているのでしょう。しかし餌はたこやきちゃん用ではないので、構わず池にまき続けていたら…？

大型犬の可愛すぎる反応に爆笑！

するとたこやきちゃんは池に落ちていく餌を目で追って、「えっ？えっ？」と戸惑いながら上を向いたり下を向いたり…。どうやら自分のオヤツが捨てられていると勘違いして、困惑しているようです。ご本人は至って真剣ですが、リアクションが可愛すぎて笑わずにはいられません！

結局、飼い主さんが鯉に餌をあげている間、たこやきちゃんは勘違いに気づかず困惑しっぱなしだったそう。「私の大事なオヤツが…」としょんぼりしている姿も、たまらなく愛おしいたこやきちゃんなのでした。

この投稿には「面白い」といったコメントが寄せられ、たこやきちゃんが勘違いして戸惑う姿に爆笑する人が続出することとなりました。

赤ちゃんのミルクをおねだり

鯉の餌を自分のオヤツだと勘違いする姿からもわかるように、たこやきちゃんはとっても食いしん坊。飼い主さんが赤ちゃんにミルクをあげている時には必ず隣にやってきて、「次は私の番ね！」と嬉しそうなお顔で順番を待っているのだとか。

ミルクをもらったことなどないはずなのに、自分ももらえると信じて疑わないたこやきちゃん。無邪気な姿が愛らしくて、ミルクの代わりにオヤツをあげたくなってしまいますね！

