今夏にFWアレクサンデル・イサクをリヴァプールに引き抜かれたニューカッスルは、移籍市場の終盤にシュツットガルトでブレイクしたFWニック・ヴォルテマーデの獲得に動いた。



ニューカッスルは獲得にボーナス含め6500万ポンドもの移籍金を投じていて、当初はパニックバイではないかとの声もあった。シュツットガルトでブレイクしたとはいえ、実質1シーズンしか実績を残していなかったからだ。





しかし、その心配は不要だったのかもしれない。ヴォルテマーデはすでにプレミアリーグで4ゴール、EFL杯とチャンピオンズリーグで1ゴールずつを記録していて、文句のつけようもないスタートだ。退団したイサクのことを忘れさせるほどの活躍ぶりだが、ヴォルテマーデはどこまで得点数を伸ばしてくるだろうか。英『TalkSport』によると、かつてニューカッスルを指揮したアラン・パーデューは20ゴールは狙えると大胆に目標設定している。「彼はとても落ち着いてゴールを決めているね。（N・フォレスト戦での）PKをゴール上隅に決めているのを見たが、あれは自信の表れだ。このままニューカッスルで素晴らしいシーズンを過ごすと思う。ニューカッスルはリーグの中でもクロスを出すのがトップクラスに上手いチームだし、チーム全体で相手にプレッシャーをかけ続けている。常に攻撃的なプレイで脅威を与えていて、ヴォルテマーデにもゴールを決めるだけの十分なチャンスが供給されている。最終的に彼は20ゴールほど決めるだろう」1年目から全コンペティション合わせて20ゴールとなれば大成功だろう。初めてのプレミアリーグで苦戦するのではとの不安もあったが、ヴォルテマーデは想像以上のスタートを切っている。