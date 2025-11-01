サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）と岩渕真奈さん（32）が1日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。澤さんの“予知能力”について語った。

岩渕さんは「澤さんは予知能力があります。何人かの選手が澤さんのことを“澤神様”って呼ぶぐらい先のことが見える」と切り出し、W杯準々決勝で自身がゴールを決めた時「朝、“今日点取れるよ”って澤さんに言われて。“取れないですよ〜”みたいな感じで言ってたらラッキーなことに取れちゃって。嘘だろと思って“次の試合も取れますか？”って聞いたら“ああ、今日取れないわ”って言われて」と澤さんの予言が的中したエピソードを明かした。

これを聞いたMCの浜田雅功が「これ適当に言うてんのちゃう？」とつっこむと、澤さんは「違うんですよ。他に過去にも何人の選手にも“今日入れるよ”とか。当たってます」とし「直感です。朝起きた時の雰囲気だったり顔とか見ると分かります」と説明。岩渕さんが「当たってますけど“今日取れないよ”って言わないでよって思う」と不満を漏らすと、澤さんは「聞いてくるから」と苦笑いした。

自分のことは分かるのかと聞かれると「あんまり自分のことは分からないんですけど、さすがにW杯の決勝ゴールは何となく入れれそうな気がするっていうのはありました。ゾーンってあるじゃないですか？私あの時だけ物事が全部スローに見えて、ここにボールが来るっていうのが分かって。“あ、入れれる”って思ったんです」と振り返った。