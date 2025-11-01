緊張が走る…！レンジから取り出した器→強敵と化す状況に8千いいね「わかりすぎ」「何度やられたことか」【ママリ】

熱々の器にラップがピタッと…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みん‎🐻7y5y(@pikpon24zizo)さんの投稿です。調理や食事をするうえで、欠かすことのできない電子レンジ。みんさんは、レンジから取り出した器の写真とともに「このラップ取るの結構勇気いるねんな」と投稿。日常の中で直面する危険に、あるある！と共感の声が寄せられました。誰しも1度は見覚えがある現象かも…？

調理や食事をするうえで、欠かすことのできない電子レンジ。便利ですが、ものや量によって温めが足りなかったり、熱くなり過ぎてしまったりすることがときにありますよね。





投稿者・みん🐻7y5y(@pikpon24zizo)さんは、レンジから取り出した器の写真とともに「このラップ取るの結構勇気いるねんな」と投稿。日常の中で直面する危険に、あるある！と共感の声が寄せられました。誰しも1度は見覚えがある現象かも…？

©pikpon24zizo

たまにあるよね、うん。

このラップとるの結構勇気いるねんな(伝われ

これは見るからに熱々ですね…。器に被せたラップの空気が抜けて、ピチッとくっついています。こうなったとき、ラップを外すのに勇気がいりますよね。そーっと外そうとして蒸気や、ラップから垂れた水滴で火傷した経験がある方もいるのではないでしょうか。



この投稿には「これラップする時に全部ぴっちり付けずに1箇所蒸気の逃げ道作るだけで回避できますよ～😁」「爪楊枝で恐る恐る突き刺してます笑」と、火傷回避策に関するコメントも寄せられました。まずはふんわりとラップを付ける。もし万が一なってしまったら、爪楊枝やお箸などで穴をあける方法がいいかも。



とはいえこの現象になっていれば【器も熱々だ】とわかるのは助かりますね！火傷には十分、気をつけたいものです。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）