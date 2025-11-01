タレント・中川翔子が1日、自身のインスタグラムを更新し、9月30日に出産した双子の男の子との初ハロウィーンを報告した。

「ハロウィンの日にち勘違いしてて昨日だったですね せっかくだし双子ファーストハロウィン着ました」とオレンジ色、黒色のベビー用ハロウィーン衣装を着たベビーたちの画像をアップ。自身の仮装はお預けで「母さんは余裕なかった悔しい！来年は仮装したいなぁ！」とつづり、ハロウィーンっぽいことは「カボチャサラダ食べたくらい」と明かした。

そして「こどものおもちゃ」でなど知られる漫画家・小花美穂氏から届いたプレゼントや双子たちの絵も公開。「嬉しい 絵も描いていただけた、、！」と感激をつづった。

「なんだかお兄ちゃんがめちゃくちゃむちむちしてきた」とベビーの成長を明かし、「2週間前と別人レベル！毎日の成長が想像超えてくる！」と驚きも。前日に「あしたからはお顔は出ないようになります」と新生児期を終えた双子の顔出しはしない方針であると明かした通り、ベビーの顔をスタンプで隠した写真を投稿している。

フォロワーからは「双子ハロウィン可愛い」「こんな可愛い洋服あるんだね」「可愛いくりくりおめめに癒されてたからちょっと寂しい けど写真から可愛さが伝わってきます」「可愛いすぎ」「双子ちゃんのハロウィンコーデ かわいい！二人のポーズに個性がでますね」などのコメントが届いている。