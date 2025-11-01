◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースのミゲル・ロハス選手が、ドジャースへの感謝や味方への思い、プレーの執念について語りました。

ワールドシリーズ第6戦が、地区シリーズ以来となる約3週間半ぶりのスタメン出場となったロハス選手。「正直、いつでも準備はできていた。今年も序盤は出場機会が少なかったが、いつチャンスが来てもいいように備えていた。3週間ぶりに出場を頼まれても、自分にとってはそれほど難しいことではない。準備ができていて、自分の役割を理解していれば、いつでもチャンスに応えられるものだと思う」と語ります。この起用については第5戦が終わった時にロバーツ監督に告げられたそうで「任せてください。チームの勝利のために何でもやります、と答えたよ」と明かしました。

この日の先発は山本由伸投手。その存在についても「ヨシ(山本投手)は本当に素晴らしくチームのためにいい投球をしてくれる。そういうとき自分にできるのは、自分の役割を果たすことだけだと思う」、「ヨシは一瞬たりともアクセルを緩めることがなかった。どの球にも強い気持ちがこもっていて、その姿勢に自分たちも応えたいと思った。 僕らも彼の背後でプレーを確実に決めたいと思った」と語り、山本投手の後ろを守る思いを明かしました。

続けてロハス選手は、ドジャースへの思いについても言及。「2013年にマイナーでFAになったとき、誰も自分を欲しがらなかったが、自分を信じてチャンスをくれたのがドジャースだった。 何年も前のことだ。その時点では特別な選手ではなく、複数のポジションを守れるユーティリティ・プレーヤーだった。彼らはチャンスをくれた。そのことは一生忘れない」と語り、感謝を明かしました。

いよいよ翌日に行われるワールドシリーズ・最終第7戦。ドジャースは2年連続の世界一の座をつかむことができるでしょうか。