MEMEME×ブルーハムハムが初コラボ♡限定デザインで毎日をブースト

花王の新ヘアケアブランド「MEMEME（ミーミーミー）」が、人気キャラクター「ブルーハムハム」との夢のコラボレーションを実現♡2025年11月8日より数量限定で発売される「モイストブーストシャンプー＆トリートメントセット」は、宇宙をテーマにした遊び心あふれるデザイン。毎日のバスタイムが特別になるような、見ているだけで気分が上がる限定アイテムです♪

MEMEME×ブルーハムハムの世界が弾ける限定デザイン

「MEMEME」は“PLAY! ME＜毎日過去最高のわたしを楽しもう＞”をコンセプトに、自分の“好き”を大切にする女性に寄り添うヘアケアブランド。

今回登場する限定デザインは、「ブルーハムハム」が宇宙をブーストするようなポップで自由な世界観が魅力です。

シャンプーは“流星群”、トリートメントは“超新星”をモチーフにしたデザインで、UFOや惑星が散りばめられたボトルはまるで宇宙旅行のような楽しさ♡

お風呂場に並べるだけで、心がふわっと弾むようなビジュアルに仕上がっています。

うるツヤ美髪を叶える“ブーストケア”処方

「モイストブーストシャンプー＆トリートメント」は、毛先までぷるんと弾む“うるツヤ美髪”を叶えるためのこだわり成分をたっぷり配合。

ミネラル美髪MIX成分1とダメージ補修成分2がキューティクルと髪内部にWでアプローチ。さらに、うるツヤブースト美容液成分α*3がツヤを与え、ヘアカラーやアイロン後の髪にもおすすめです。

サルフェートフリー・合成着色料フリーで、UP! ME BLEND（レッドキウイ×フリージア）の香りがバスタイムを優雅に彩ります。

＜シャンプー特長＞

・アミノ酸系洗浄成分*4使用のノンシリコーン処方

・モコモコ泡でサッとすすげる使用感

＜トリートメント特長＞

・次世代型*5の“爆発的になじむ”テクスチャー

・半透明のうるぷる質感で髪の1本1本を包み込みます

数量限定！ブルーハムハム×MEMEMEの特別体験を

限定ボトルの発売に合わせて、コラボ動画も公開中。お風呂で元気いっぱいに動き回るブルーハムハムたちが、お風呂時間をもっと楽しくしてくれます♪

「MEMEME」はこれからも、“毎日過去最高のわたし”を楽しむ女性に向けて、気分が弾むブーストケア体験を届けていくとのこと。

ミーミーミー モイストブーストシャンプー＆トリートメントセット 「ブルーハムハム」限定デザイン



発売日：2025年11月8日（数量限定）

香り：UP! ME BLEND（レッドキウイ×フリージア）

処方：サルフェートフリー／合成着色料フリー

販売地域：全国（一部店舗を除く）

ブルーハムハムと一緒に♡“自分をブースト”する毎日へ

毎日をちょっと特別にしてくれる「MEMEME×ブルーハムハム」の限定デザイン。かわいい見た目だけでなく、確かなヘアケア効果も魅力です。

お気に入りの香りと泡に包まれて、髪も気分もリセット。宇宙のように広がる楽しさを感じながら、あなたらしい“PLAY! ME”な毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか♡