「まじで神です」「ギルティでうまそう」ヒガシマル醤油の“ラーメンスープ”で作る炊き込みご飯が話題
新米が出回るこの時期にこそ食べたいのが炊き込みご飯。ヒガシマル醤油は「ラーメンスープ」を使った炊き込みご飯を公式X（旧Twitter）で紹介。「おかわり必須」のおすすめレシピにSNSユーザーからは称賛の声が上がっている。
【実際の投稿】ラーメンスープで作る炊き込みご飯のレシピ
【作り方】
1：炊飯器に米と水を1合分入れる。
2：ラーメンスープ1袋、むきえび100g、コーン70g、みじん切りにしたタマネギ1／8個（25g）を入れて、炊飯する。
3：炊飯後にバター大さじ1／2（6g）を混ぜる。
気になる味についてヒガシマル醤油は「おかわり必須のおすすめレシピです」とコメント。
この投稿に対して、SNSユーザーからは「ヒガシマルさんはまじで神です…」「コクがあって止まらなさそう」「この炊き込みご飯はギルティでうまそうだ」といった声が寄せられた。
別の投稿では「うどんスープ」を使用した、さつまいもの炊き込みご飯を紹介した。
【作り方】
1：米2合と水2合分を入れる。
2：うどんスープ2袋とさつまいも2本（約300g）を加え一緒に炊飯する。
3：炊き上がったらさつまいもを軽くほぐし、バター10〜20gを混ぜ込む。
素材の味を生かした絶品メニューにSNSユーザーからも「それ絶対うまいやつだ」「とんでもねぇ飯テロやないか！」などのコメントが寄せられた。
ラーメンスープ、うどんスープのいずれでも絶品の炊き込みご飯が手軽に作れる。ぜひ今晩の夕食にでも、試してみてはいかがだろうか。
＜参考＞
ヒガシマル醤油 公式X 2025年10月23日
ヒガシマル醤油 公式X 2025年10月7日
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
