¥¤¥ó¥«¥ì·ç¾ì¤«¤éÌó1Ç¯¡Ä¡ÖOUR¡¡TEAM¡×¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤ÎÊ¡²¬Âç¤¬³«Ëë16Ï¢¾¡¤Ç4Ï¢ÇÆ¡¡J2Ä»À´ÆâÄê¤Î¹ç¸Í¤¬1G1A¡Ú¶å½£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¶å½£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1ÉôÂè17Àá¡¡Ê¡²¬Âç2¡½1¼¯²°ÂÎÂç¡Ê1Æü¡¢Ê¡²¬Âç¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡Ë
¡¡¼ó°ÌÊ¡²¬Âç¤¬2°Ì¼¯²°ÂÎÂç¤Ë2¡Ý1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢³«Ëë16Ï¢¾¡¤Ç2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ê¡²¬Âç¤Ë¤è¤ë¤È22ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£
¡¡¥×¥íÁª¼ê¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¹»¤ÏËèÇ¯Í¥¾¡¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¶å½£¥¯¥é¥·¥³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÀï¡£¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø¤Î2027Ç¯¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFW¹ç¸ÍÀ²Ìð¡Ê3Ç¯¡¦Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾2Ê¬¤ËFK¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹¶·â¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±7Ê¬¤Ë¤ÏCK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢DFÏÂÅÄÍý±û¡Ê4Ç¯¡¦ÂçÄÅ¡Ë¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È頰¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜÍª¡Ê¸½J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿ºòµ¨¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢½ñÎà¤Î¼êÂ³¤¥ß¥¹¤ÇÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á·ó½õ´ÆÆÄ¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿»ù¶Ì¿ÊÆó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î4Ç¯À¸¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡»ù¶Ì´ÆÆÄ¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡ÖOUR¡¡TEAM¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤ÆÄó¾§¡£¡ÖÉô°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦µ¢Â°°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÆâ³°¤Ç¸Ä¡¹¤Ë¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤òµá¤á¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸ÇÄê¤»¤º¤ËÁª¼ê¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎý½¬¤Ç³Æ¡¹¤¬¼«¿È¤Îµ»½Ñ¤ò¹â¤á¹ç¤¤¡¢·ø¼éÂ®¹¶¤ÎÀï½Ñ¤Ë±è¤Ã¤ÆÌ£Êý¤È¤ÎÏ¢·¸¤ò°Õ¼±¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿Ø¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó´ÖºÝ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ»ß¤á¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¹ç¸Í¤â¡Ö¡ÊÀèÀ©ÅÀ¤Ï¡ËÌ£Êý¤¬¡ÊÁê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡Ë¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡»ù¶Ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Î4Ç¯À¸¤¬Ëè»î¹ç±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡12·î³«ºÅ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£»ù¶Ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È8¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¦¤Þ¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÃ¥¼è¤·¤¿¤¤¡×¤È·ø¼éÂ®¹¶¤ÎÅ°Äì¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë