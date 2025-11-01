¡Ö¤³¤ì¤Ï1°Ì¤ä¤Ê¡×Âç³Ø1Ç¯»þ¤Ë³Î¿®¤·¤¿¶å½£¤Î°ïºà¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁí³ç¡¡¡Ö¥Ï¥à¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¡£DeNA¤È¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡¢49¡Ë¤¬°ú¤Åö¤Æ¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¹â»þÂå¤ËÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º¸¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÏÍè²Æ¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ØÌ¾¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä¼ê¤´¤¿¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÉôÄ¹¡Ê50¡Ë¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¾¸ý·û°ì¡Ë¡ÔÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ/ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Õ
¡¡¡½º£¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«½àÈ÷¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº´¡¹ÌÚ¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡Ë1°Ì¤¬²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤¬¶¸¤¦¤È¡¢Á´Éô¡Ê»ØÌ¾½ç¡Ë¤¬²¡¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼½ç¤¬12µåÃÄ¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ë2°Ì¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¶å½£¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡ÊÊ¡²¬¡¦ÀÞÈø°¦¿¿¹â¡½¶å¶¦Âç¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³ÆµåÃÄ¤ÎÆ°¸þ¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ø2°Ì¤Ç¼è¤ì¤¿¤é¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ëº£Ç¯¤ÏÉ¾²Á¤¬³ä¤ì¤º¤Ë¡¢¤¦¤Á¤ÈÂ¾µåÃÄ¤Î¥ê¥¹¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¹â¹»»þÂå¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ðÀîÅê¼ê¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶å¶¦Âç1Ç¯»þ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï1°Ì¡Ê¤ÎÁÇºà¡Ë¤ä¤Ê¡Ù¤È¡£É¨¤òÄË¤á¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤ÀµåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¤Ï¡Ä¿ù»³°ì¼ù¤Ë»÷¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥«¡¼¥Ö¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡½¶å¶¦Âç½Ð¿È¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¿·³À½í¤µ¤ó¤äÇÏ¸¶¹§¹À¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡Ø¶å½£ÏÈ¡Ù¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎÏ¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¶å½£½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½5°Ì¤Î郄¶¶Î´·ÄÆâÌî¼ê¡Ê°ñ¾ë¡¦ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¹â¡½ÃæÂç¡½JRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¸½ºß23ºÐ¡¢¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å94¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¡Öº£Ç¯°éÀ®¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»³ËÜ·ÃÂç¡ÊÍèµ¨ÂçÂ´5Ç¯ÌÜ¡Ë¤â´Þ¤á¡¢Ãæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶·¯¤Ï»°ÎÝ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢°ìÎÝ¤ä³°Ìî¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼¡À¤Âå¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¡Ë»°ÎÝ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¤¬¤¢¤ë°æ¾åÊþÌé¡ÊÍèµ¨¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤¹ÎÏ¤äÈôµ÷Î¥¤Ï¹â¶¶·¯¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤¹¡£¹â¶¶Áª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº·¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡ØÈô¤Ð¤»¤ëÎÏ¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏºûÀîµÈ¹¯¡ÊÍèµ¨¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¡Ë¤Ë¤â¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¡½°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï8¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£°éÀ®5°Ì¤ÎÎëÌÚµ®ÂçÁª¼ê¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Æ£ÂôÀ¶Î®¹â¤«¤éÉÙ»ÎÂç¤ò·Ð¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖCLUB¡¡REBASE¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¡¥ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î³°Ìî¼ê¡£¤³¤Á¤é¤â¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å93¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤À¡£
¡¡¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤¬·×Â¬¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÂÇµå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢¤¦¤Á¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø°ì·Ý¡Ù¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥í¤Îµå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤ÎÂÇµå¤Ï¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°éÀ®7°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿³°Ìî¼ê¤Î¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ·¯¡ÊÆÊÌÚ¡¦¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¹â¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÆü¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥É¥ß¥ó¥´»á¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½°éÀ®8°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿Âç»³ËÌÅÍÅê¼ê¡Ê²Æì¡¦¶½Æî¹â¡½ÃæÂç½à¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ë¤Ï¡¢»ÙÇÛ²¼¤È°éÀ®¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº£¥É¥é¥Õ¥ÈºÇ¸å¤Î116ÈÖÌÜ¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê2010Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤·¤¿¶½Æî¹â¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Ç¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ËÅçÂÞÍÎ¾©¤µ¤ó¤¬¡Ê21Ç¯¤«¤é¡Ë¤¬¶½Æî¹â¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÂÞ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Ä¤³¤Ä¤ÈÎý½¬¤ò´èÄ¥¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢À³Ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¤È¡£¹â¹»¤Ç¤Ï»³¾ëµþÊ¿·¯¡Ê°¡Âç¡¢µð¿Í3°Ì¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢Âç»³·¯¤Ï¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤Î»ØÌ¾¤Ï¡¢ÅçÂÞ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡½º£¥É¥é¥Õ¥È¤Î±£¤·¶Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î½Õ¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡ËÃ´Åö¤ÎÊ¡¸µ½ß»Ë¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¡Ø½à¹Å¼°¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶èÃ´Åö¤Î¡Ë²ÃÆ£ÎÎ·ò¥¹¥«¥¦¥È¤ÈÏ¢Íí¤òÌ©¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ê½à¹Å¼°¤«¤é¡ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¾åÀÑ¤ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Îý½¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î´Ä¶¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£½à¹Å¼°½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°éÀ®¤Ç¤³¤ó¤Ê»ØÌ¾¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Âç»³Åê¼ê¤ò»ë»¡¤·¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡¡Ö½à¹Å¼°¤Ç¤ÏÁá¤¯¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢Ä´ºº½ñ¤Ï¿ôµåÃÄ¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½à¹Å¼°¤Ç¤â140¥¥íÂæÃæÈ×¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£½à¹Å¼°¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤¿¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡ØÁ´ÂÎ´¶¡Ù¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÓÍø³¤Âç·¯¡ÊÌÀÂç¡¢¥í¥Ã¥Æ2°Ì¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£º¸ÏÓ¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡£Æ±¤¸Ê¡²¬½Ð¿È¤ÇÆâÌî¼ê¤ÎÈË±ÊÚð·¯¡ÊÃæÂç¡¢³ÚÅ·3°Ì¡Ë¤â¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÓÍø·¯¤ÈÈË±Ê·¯¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ù¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤è¡£º¸ÏÓ¤Î´ä¾ëñ¥¶õ·¯¡ÊÃæÂç¡¢À¾Éð2°Ì¡Ë¤â2°Ì¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2°Ì¤Ç¥¨¥É¥Ý¥í¡¦¥±¥¤¥ó³°Ìî¼ê¡ÊÂçºå³Ø±¡Âç¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¥¦¥È¤â¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤ÆÂ¤È¸ª¤¬¤¤¤¤¡£±ó¤¯¤Ë¤âÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¾å°Ì»ØÌ¾¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê2°Ì¤È3°Ì¤Ï¡Ë¥¨¥É¥Ý¥í·¯¤«¤é°ðÀî·¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¡Ä¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ØÌ¾¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºûÀî¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½½Ê¬Ä¥¤ê¹ç¤¨¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤ä¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥à¤µ¤ó¤Ë¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¥¨¥É¥Ý¥í·¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¡½Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î¼çÌò¤Ï¡©
¡¡¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÅê¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ËöµÈÎÉ¾ç·¯¡Ê²Æì¾°³Ø¹â¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¹â¡Ë¤âÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸ÖÅÄÍÛÀ¸·¯¡Ê»³Íü³Ø±¡¹â¡Ë¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤ÎÅê¼ê¤Ë¤âÎëÌÚÂÙÀ®·¯¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×