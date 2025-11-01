今秋のドラフト会議でソフトバンクは米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名した。DeNAとの競合の末、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が引き当て交渉権を獲得。岩手・花巻東高時代に通算140本塁打を放った左のスラッガーは来夏の米大リーグのドラフトで指名対象となるため、現時点で合意に至るかは不透明だ。それでも指名に踏み切った背景や手ごたえについて、永井智浩編成育成本部長兼スカウト部部長（50）に尋ねた。（聞き手・構成＝西口憲一）《全2回の1回目/続きを読む》

―サプライズでの1位指名となった。

「（単独で）いけると思っていましたから、焦りました。ベイスターズさん（DeNA）かと…。（佐々木が指名されても実際に）入るのか、入らないのか分からない状況。そのリスクもあるので、他球団は（1位では）よういかんやろなと。うちも最後まで悩みました。でも、（最初の入札で）くじが外れたところが（外れ1位で）来るかもしれない。あくまでも私見ですけれど、先にベイスターズさんが入札して『佐々木麟太郎…』ってなった時に、日本ハムさんのテーブルが「あぁぁ！」と…。ちょっと残念そうな…そのリアクションで何となく伝わりました」

―日本ハムは立石正広内野手（創価大、阪神1位）のくじを引いて、外れたら佐々木選手だったもしれないと。

「立石君が競合するのは事前に分かっています。ベイスターズさんが佐々木君を入札したことで、立石君のくじを引く前に佐々木君が『消えた』わけですから。ああいう反応になったのでは」

―佐々木選手の入札があるとしたら、どの球団を予想していたのか？

「ハムさん、ジャイアンツさん（巨人）は熱心に調査されている印象でした。ジャイアンツさんが左腕の竹丸和幸君（鷺宮製作所）の1位指名を公表した時点で『そうなんだ』と。単独でいける感触がありつつ、ハムさんは『もしかしたら』と…。アメリカ（での佐々木の調査）には…私たちが（12球団で）一番行っています。自信を持って言い切れます。私も行きましたし、国際部や編成育成部、スカウトも含めて入れ代わり立ち代わりでクロスチェックをしました」

―結果的に2球団が競合した。

「ほんと城島CBOに感謝ですよ。ほんまにすごい、あの引きの強さは。持ってますよね。残りものなのに、引いてくるという。ゴッドハンドですわ」

ドラフト1位指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎の交渉権を獲得し、ガッツポーズをするソフトバンクの城島ＣＢＯ（右）

―ホークスのドラフトは、補強ポイントにかかわらず、最も高く評価する選手を1位で指名する基本方針がある。2年前のドラフト会議では、最初に武内夏暉投手（現西武）を指名し、2度目で前田悠伍投手（20）を指名した。当時の佐々木選手がプロ志望届を出していたら、指名の可能性は？

「大いにありましたよ。（東北北海道地区）担当スカウトもかなり評価していましたから。その後も継続的に調査は続けていました。米国でプレーする可能性も見越した上で、です。そういう状況で、どう判断していくのか。来シーズンの成績次第で、アメリカでどんな評価を受けるのか。それまで私たちは『待つ』ことになります。（ホークス入団の）可能性はある…と思っています。最大限の誠意を示して、結果的に『アメリカ』を選んだとしても、やれることはやった。そういうスタンスで腹をくくったということです」

ドラフト１位で２０２４年に入団したソフトバンクの前田悠伍

―球団で誰が最も熱望していたのか？

「全員ですね。ドラフトに向けた会議ではさまざまな角度から、中長期のチーム編成について議論します。次世代の主力となってほしい選手はそろいつつあり、（現有戦力の）バランスは整っています。唯一心配があるとしたら『核』になる選手です。投手陣は前田悠や（昨年1位指名した）村上泰斗らが中心になってほしい。じゃあ、野手は誰が『核』になるのか。（来季高卒4年目となる）遊撃手のイヒネ・イツアは伸びています。佐々木君は（ボールを）飛ばすという…3番や4番を打って、チームの『顔』になる選手としてイメージできる。彼が福岡でホームラン王になれば、村上宗隆選手（ヤクルト）や岡本和真選手（巨人）のような球界の顔になれる。その可能性を持った選手は佐々木選手ではないかと。私が会議でプレゼンテーションをした時は、（王貞治球団）会長をはじめ、後藤（芳光球団）社長、城島CBO、三笠（杉彦）GM（ゼネラルマネジャー）…満場一致のような感じになりました。例年なら（1位の最終決定は）10月頭ぐらいですかね。ただ、今年は他球団の動向も気になりました。単独でいけるか、ぎりぎりまで調査して、最終的に（ドラフト会議の）直前に決まりました」

ドラフト１位で２０２３年に入団したソフトバンクのイヒネ・イツア

―現地で佐々木選手を視察した印象は？

「技術面では、1年目は苦労したのではないでしょうか。アメリカの投手は球が速いので。（高校までは）ゆっくりタイミングを取っていたのを、足を上げずに、速い球に合わせようとしているように見えました。内角を意識するあまり、打撃を崩した時期もあったんじゃないかな」

―米国の野球に適応しようと懸命だった。

「一番感じたのは『考える力』の高さです。プロ野球はシーズンが長く、同じ投手と何度も対戦する。対戦を重ねる中で、しっかり上積みができる。頭の良さを含めて、球団の顔、リーダーになれる選手じゃないかな。人間性は間違いない。太鼓判を押せます」

―ドラフト会議後の10月28日には、城島CBOが佐々木選手の母校の花巻東高を訪れ、野球部の監督を務める父の洋さんに指名あいさつを行った。「唯一無二。日本ではうちが一番、輝けて力を発揮できる球団」と熱意を伝えた。

「ホークスの顔という意味では、今29歳の栗原陵矢にまず頑張ってほしい。栗原に続く柳町達や正木智也もそうです。その次の世代という観点では、打撃が上がってきたイヒネもいいですよ。佐々木君と同学年で育成の佐倉俠史朗（来季高卒3年目）も実戦で結果を出しています」

―佐々木選手は2年目の来季もスタンフォード大でプレーし、来年7月の米大リーグ機構（MLB）のドラフト会議後に進路を決めるという。現時点での選択肢はソフトバンク入りか、メジャーか、引き続き大学に在学するか、の三つになりそうだ。ソフトバンクとの交渉期限は同7月末とまでとなる。

「大学については『卒業したい』という固い意思があるようです。米国では休学してプロ選手としてプレーし、現役引退後に復学する制度も整備されていると聞いています。城島CBOが近く渡米し、直接本人にも指名あいさつをさせていただく予定です。全てはこれからです」

―抽選で佐々木を外していたら？

「難しい質問ですね…。平川蓮君（仙台大、広島1位）は大型のスイッチヒッターで（2度目の入札となった場合は）可能性があったと思います。（1990年代前半に西武の主軸で活躍した）デストラーデ氏みたいなイメージですね」