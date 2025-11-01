¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ó£Ê£Ô£Ì¡Ûà°¤¤YAMATOá¹ßÎ×¤ÇÂçË½¤ì¡ª¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÈºÇ½ªÀï¤Ç°ÕÃÏ¤Î£±¾¡¡¡
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£Ó£Ê£Ô£Ì¡Ë¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¡Ê£´£´¡á¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡ËÁÈ¤¬¶â´ÝµÁ¿®¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡Ê£µ£¶¡ËÁÈ¤«¤é°ÕÃÏ¤Î£±¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´ÇÔ¤È°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤±Û¶¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¿¦¿Í¥³¥ó¥Ó¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£Åì¶¿¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò·è¤á¤¿£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤¬¡Ö¥¢¥ì¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÎÏ¢·¸¹¶·â¤¬¤µ¤¯Îö¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¥½¥Ð¥Ã¥È¤«¤é£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤Î£ç£ï¡¡£ô£ï¡¡£È£ï£ó£ð£é£ô£á£ì¡¡µ¡Ê±ä¿ñ½³¤ê¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ£²¿Í¤Ç¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯Æ±»þÈ¯¼Í¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÈ¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿à¥¢¥ìá¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¶¿¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤¬ÌµË¡¾õÂÖ¤È²½¤·¡¢£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤ÏµÞ½ê¹¶·â¤òÍá¤Ó¤Æ¾ì³°¤ØÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤Ø¤ÈÈòÆñ¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¤ÈÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿à°¤¤£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ïá¡£¤ª¤Î¤Î¤¯Åì¶¿¤ËÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¤·¡¢°ìµ¤¤Ë·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¥È¤Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤ò¶â´Ý¤Ë·è¤á¡¢Å¨·³¤òÊ¬ÃÇ¡££Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤òÅì¶¿¤ËµÞ½ê¹¶·â¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ËÊá³Í¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤¬¡Ö¤³¤Î°¤¤£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤¬¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë£²£°£°£¸Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢°ÊÍè¤À¡£²¶¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤Êý¤Î£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤Ï¤¿¤À¤ÎÆóÎ®¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ£°ì¤Î²á¤Á¤Ï¤³¤Î²¶¡¢°¤¤£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÁª¤Ð¤º¤ËÎÉ¤¤£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤À¡×¤È¹ë¸ì¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¿¤À¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤Ï¡¢²¶¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡õ£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²¶¤ÏÀË¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£°¤¤£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£