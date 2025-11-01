¡Úµð¿Í¡ÛÀô·½Êå¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¤òÀÀ¤¦¡Ö¥À¥á¤Ê¤é¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¡×
¡¡µð¿Í¡¦Àô·½ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç·×£²£°£²µå¤ÎÎÏÅê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤ÎÌÏ·¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÅêµå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤Î¤½¤Ð¤«¤é½õ¸À¤òÁ÷¤ê¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÇ®¿´¤Ë±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÉð´ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¤á¤Ë¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò£±£°£°µåÏ¢Â³¤°¤é¤¤¤ÇÅê¤²Â³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö°Õ³°¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤â¤¦¤½¤Î¤°¤é¤¤¡Ê£²£°£²µå¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓ¡£°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£±£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£¸£´¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÀèÈ¯Å¾¸þ¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Ï²ó¤Þ¤¿¤®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÀèÈ¯¤ÎÊý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÍèÇ¯¤¬¥À¥á¤Ê¤é·ÀÌó¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØ¿å¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê£±£°·î£±£¶Æü¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¼«¤é¿½¤·½Ð¤ÆÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¡££²²ó£´°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤Ï»¶¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£