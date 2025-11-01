◇フィギュアスケート 西日本選手権 第１日（１日、木下カンセーアイスアリーナ）

全日本選手権（１２月、東京）の予選を兼ねて開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三原舞依（シスメックス）は６２・３１点だった。

ＳＰは２０２２―２３シーズンにも演じた映画「戦場のメリークリスマス」。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を降りると、続く３回転フリップも着氷。後半のルッツ―トウループは最後が２回転になり「最後の３回転―３回転を跳べるとこのプログラムで出したかったけど、すごくそこが悔しい」としつつ「これも勉強だと思って。明日に向けて切り替えたい」と振り返った。

「いろんな思いが詰まった」というＳＰのプログラム。三原は「最初の音が鳴ったときから、戦場のメリークリスマスの音楽の世界に自分も入って、お客様にも入っていただけるように、プログラムに溶け込んだような演技がしたい。このプログラムにありがとうという思いを込めて、全日本で頑張りたい」と言う。右足首の負傷などから昨季は全日本のフリーを棄権し、８月のサマーカップで実戦復帰。状態も上がってきているとし「成功率や完成度がだいぶ上がってきている。それを出したいというのがアスリートとしての強さかなと思うので。まだまだ、上を目指して頑張りたい」と語った。

２２―２３シーズンの演技を見返すこともあると言い「正直、若いなと思って」と笑う三原。演技後半の疲労度など、心身で感じる部分もあるが思いの強さは増す。「いいジャンプというのが、戻ってきつつあるので。今日はちょっと出し切れなかったけど、人生はそれがあっての進歩。また明日に向けて頑張りたい」と、気持ちを切り替えていた。