◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ第3日（2025年11月1日 千葉県 成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）

第3ラウンドが行われ、2位から出た石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、2ボギーの68で回り、通算11アンダーの首位と5打差5位で最終日を迎える。

前半は2番パー5で右のバンカーからの第3打目をピン1メートルに寄せてバーディー。その後もスコアを伸ばし、9番では10メートル以上のロングパットをピン50センチまで寄せ、3つスコアを伸ばして後半に入った。

後半は17番で約3メートルのバーディーパットがカップに蹴られるなど、惜しいパットが入らず苦しんだが、「その中でスコアを伸ばせて良かった」と振り返った。

逆転での今季初Vへ、最終日は5打差を追う。「難しいコンディションの中でも、スコアを伸ばしていくことは、自分にできることかなと思う。ビッグスコアは難しいかもしれないですけど、難しいホールでパーを重ねていくということで、自分なりにいいスコアを求めることはできる」と言葉に力を込めた。