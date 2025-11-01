“バットマン”脱ぎ捨てキーマン封じた広島MF田中聡「邪魔だったし、タイトルが欲しかったので」顔面骨折押してルヴァン杯V
[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]
ロングスローと直接FKという“飛び道具”で前半に3ゴールを重ねたサンフレッチェ広島だったが、大半の時間は守備に回る形で過ごした。だが、そこで絶大な存在感を放ったのがボランチのMF田中聡。柏のキーマンとなるMF小泉佳穂には粘り強いマンマークで危険な位置に顔を出させず、カウンターを受ける局面でも果敢な対応を続けた。
デュエルに強みを持つ田中にとって、小泉対策のマンマークはこれ以上ない適任。「今日もチンチンにされたけど、すごく上手い選手なので、そこに自由にやらせると柏のやりたい放題。どれだけそこで止められるかが鍵になると思った」。田中自身の自己評価は「ファウルが多くなったし、個で取り切れるシーンがあまりなかった」と厳しいものだったが、後ろを向かせて対応する場面と、パスを出させずにファウルで対処する場面の使い分けが絶妙だった。
田中は10月12日のルヴァン杯準決勝第2戦で顔面骨折の大ケガを負っており、本来であればこの試合の出場が危ぶまれていた選手。同25日のJ1前節・横浜FM戦では途中出場で強行復帰を果たしたが、フェイスガード着用での“バットマン”スタイルでのプレーとなっており、また脳震盪の復帰プロトコル明けというコンディション面でも少なからず懸念があった。
だが、この日はボランチの一角で先発出場を果たすと、前半10分過ぎには着用していたフェイスガードも脱ぎ捨て、久々に素顔でプレー。「やっぱり(フェイスガードは)邪魔だったし、決勝だったし、タイトルが欲しかったので」。自身の回復状況も含めて「感覚的に行けそう」と判断し、目立った接触もなく後半45+5分までの長時間出場。「トレーナーからは絶対脱ぐなと言われていたけど、結果的に良かったです」と苦笑いを浮かべつつ、タイトル獲得の喜びを噛み締めていた。
(取材・文 竹内達也)
