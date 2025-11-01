3年ぶり優勝の重要性を説く広島DF塩谷司「もっといいクラブになっていくために必要なのがタイトル」
[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]
「新しいスタジアムが去年できて、クラブとしてもう1つ上のレベルにいかなきゃいけない時期だと思う。そのために残りのキャリアをかけて、広島のために戦いたいと思っている。広島がもっといいクラブになっていくために必要なのがタイトルだと思うので、この試合かける思いっていうのはすごく強い」
ルヴァン杯決勝前日の公式練習後に、タイトルへの強い思いを語ったサンフレッチェ広島のDF塩谷司。迎えた決勝戦では、広島が前半のうちに3点のリードを奪う。守っては、準決勝で3点差を逆転して決勝進出をはたした柏レイソルの反撃を1点におさえ、2022年以来、2回目のルヴァン杯王者に輝いた。
12月に37歳を迎える塩谷は、ルヴァン杯決勝では最終ラインの右CBを務めたが、直近のリーグ戦ではボランチとしてもプレーしており、堅守を誇る広島の中でも存在感を放っている。チームとしてはシーズン開幕からリーグに加えて、AFCチャンピオンズリーグ2、ルヴァン杯、天皇杯、AFCチャンピオンズリーグエリートと連戦が続く中、塩谷、DF佐々木翔の両ベテランにミヒャエル・スキッベ監督は厚い信頼を寄せている。
「塩谷に関して言えば、試合の後はそれなりの長さの休養が必要になります。佐々木に関してはインテンシティーの高いトレーニングを好んでいる。彼らベテランの2人に関して言えば、本当にフィットネスのところ、常に充実したフィットネス状態っていうのが必要になります。それと同時に、彼らの持っている技術力、それからフィジカルの部分っていうところが重要になる。2人はここ何年も本当に高いレベルでパフォーマンス見せても見せてくれています」(スキッベ監督)
そんな指揮官の思惑を、塩谷はポジティブに受け止めている。
「監督はたくさん休みをくれるんで、それが多分自分に合ってるのかなって思ってます。これだけ試合数が多いと、ずっと気を張ってなきゃいけない中で、家族とリフレッシュする時間はすごくいただけるので。自分としてはオンとオフの切り替えは上手なほうだと思うので、オフはしっかり休んで、やるときはしっかりやる、っていうメリハリが合ってるのかなって」
2012、13、15年のリーグ制覇、22年のルヴァン杯制覇も知る塩谷は、「このタイトルが取れたっていうのは非常に大きかったと思います」と優勝の重みを噛みしめていた。
(取材・文 奥山典幸)
