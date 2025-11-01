広島のルヴァン杯優勝に野々村チェアマン「結果以上に紙一重の試合だったと思います」
Jリーグは1日、サンフレッチェ広島のルヴァンカップ優勝に対する野々村芳和チェアマンのコメントを発表した。
広島は同日に国立競技場で行われた決勝で柏レイソルと対決。前半にいずれもリスタートからDF荒木隼人、MF東俊希、FWジャーメイン良が決めると、相手の反撃を後半のFW細谷真大による1点に抑え、3-1で3年ぶり2度目の戴冠を果たした。
野々村チェアマンは「サンフレッチェ広島に関わるすべての皆さま、2025JリーグYBC ルヴァンカップ優勝おめでとうございます」と祝福。「柏レイソルの巧みな攻撃とそれを防ぐ広島の戦術的な巧みさが試合のクオリティをあげ、非常に洗練され、結果以上に紙一重の試合だったと思います。また、両チームとも走行距離やスプリント数といったフィジカルスタッツも高い数値を残しており、試合全体を通じて強度も高く、多くの方々を魅了したのではないかと思います」と両者の戦いを称えている。
続けて「本日は、2025シーズン公式試合最多となる62,466人のお客さまにお越しいただきました。試合内容はもちろんのこと、ご来場された方々の熱い応援は、決勝に相応しい最高の雰囲気をつくり上げていました」と来場者に感謝。「最後になりますが、1992年の第1回大会より長きにわたり特別協賛いただいているヤマザキビスケット株式会社、試合を中継いただいたフジテレビをはじめ、多くの皆さまに大会運営を支えていただいたことに心より感謝申し上げます」と述べた。
