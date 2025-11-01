koboreが、毎公演ゲストを迎えて行う対バン企画＜FULLTEN＞を2026年3月に東名阪にて開催することを発表した。

約1年半ぶりの開催となる今回は、名古屋DIAMOND HALLを皮切りに大阪BIGCAT、恵比寿LIQUIDROOMと東名阪を巡る。対バンゲストは後日発表。開催決定にに伴い、OCHIKOBORE会員最速チケット先行予約の受付もスタートした。

結成10周年イヤーとなるkoboreのこれまで培ってきたライブ力、対バン企画＜FULLTEN＞ならではの化学反応と熱気をぜひ会場で体感して欲しい。

koboreは10周年を記念したデジタルベストアルバムのリリースも決定しており、収録曲を決める楽曲リクエスト投票受付を11月3日(月)23:59まで行なっている。

■＜kobore pre.『FULLTEN』＞

2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced…

2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT

open 16:30 / start 17:30

Guest：to be announced…

2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced… ticket \4,500(税込) ■OCHIKOBORE会員最速先行

受付期間：11月1日(土)20:00〜11月9日(日)23:59

URL：https://kobore.jp/feature/fullten2603-ticket ＜kobore10周年特設サイト＞

https://columbia.jp/kobore/

◾️デジタルシングル「夜に焦がれて」

2025年10月29日（水）リリース

https://kobore.lnk.to/yorunikogarete

◾️＜kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜＞

2025年11月1日（土）東京・府中の森芸術劇場 ふるさとホール

open 16:30 / start 17:00

ticket \5,500（税込）※ソールドアウト