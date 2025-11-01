kobore、対バン企画＜FULLTEN＞を東名阪にて開催
koboreが、毎公演ゲストを迎えて行う対バン企画＜FULLTEN＞を2026年3月に東名阪にて開催することを発表した。
約1年半ぶりの開催となる今回は、名古屋DIAMOND HALLを皮切りに大阪BIGCAT、恵比寿LIQUIDROOMと東名阪を巡る。対バンゲストは後日発表。開催決定にに伴い、OCHIKOBORE会員最速チケット先行予約の受付もスタートした。
結成10周年イヤーとなるkoboreのこれまで培ってきたライブ力、対バン企画＜FULLTEN＞ならではの化学反応と熱気をぜひ会場で体感して欲しい。
koboreは10周年を記念したデジタルベストアルバムのリリースも決定しており、収録曲を決める楽曲リクエスト投票受付を11月3日(月)23:59まで行なっている。
■＜kobore pre.『FULLTEN』＞
2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL
open 18:00 / start 19:00
Guest：to be announced…
2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT
open 16:30 / start 17:30
Guest：to be announced…
2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM
open 18:00 / start 19:00
Guest：to be announced…
ticket \4,500(税込)
■OCHIKOBORE会員最速先行
受付期間：11月1日(土)20:00〜11月9日(日)23:59
URL：https://kobore.jp/feature/fullten2603-ticket
＜kobore10周年特設サイト＞
https://columbia.jp/kobore/
◾️デジタルシングル「夜に焦がれて」
2025年10月29日（水）リリース
https://kobore.lnk.to/yorunikogarete
◾️＜kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜＞
2025年11月1日（土）東京・府中の森芸術劇場 ふるさとホール
open 16:30 / start 17:00
ticket \5,500（税込）※ソールドアウト
