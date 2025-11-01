CYNHNがメジャーデビュー8周年記念日となる本日11月1日（土）に恵比寿ザ・ガーデンホールにてライブを行ない、ニューシングルの発売や全国ツアー開催などを発表した。

まずリリースとしては、2026年1月21日（水）にニューシングル「ループバック・ロールトラッシュ」が発売となる。こちらは表題曲に加え今年配信リリースした「わるいこと」、「もうだいじょうぶ」を収録。11月8日(土)より各地でリリースイベントが順次開催される予定だ。

そしてCYNHNでは恒例となりつつあるアコースティックワンマンライブを12月22日に浅草花劇場で行うことと、2026年2月から4月にかけて全国9都市をめぐるツアー＜CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-＞の開催も発表された。

さらに10月8日(水)に配信が開始された最新曲「もうだいじょうぶ」のミュージックビデオも公開となった。今作MVの監督は「いいおくり」「ノミニー」に続き、鳥畑恵美莉が担当し、ピンクを基調としたセットや衣装で“カワイイ”を表現しつつ、後半にかけてその世界観が崩れ、荒ぶる姿へと変化をしていく印象的な作品となっている。

「ループバック・ロールトラッシュ」

2026年1月21日(水)発売 [蒼盤]

収録曲：M1.ループバック・ロールトラッシュ M2.もうだいじょうぶ M3.わるいこと M4.未定

TECI-987 ￥1,800(税込) [碧盤]

収録曲：M1.ループバック・ロールトラッシュ M2.もうだいじょうぶ M3.わるいこと

TECI-988 ￥1,200(税込)

■イベント情報

11月

11/8(土) 神奈川・横浜Niigoひろば

11/9(日) 埼玉・ららぽーと新三郷

11/16(日) 神奈川・マルイファミリー溝口

11/22(土) 東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

11/23(日) 東京・カメイドクロック

11/24(月・祝) 東京・タワーレコード新宿店

11/30(日) 三重・イオンモール鈴鹿 12月

12/14(日) 東京・某所

12/20(土) 東京・某所

12/21(日) 東京・某所

12/27(土) 東京・タワーレコード錦糸町店 ※スケジュール・イベント内容等は変更の可能性もございます。予めご了承下さい。

※詳細内容等は追って告知致します。

※施設、店舗への直接の御連絡はご遠慮下さい。

＜CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-＞

2026年

2/1(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2/14(土) 福岡・DRUM Be-1

2/22(日) 北海道・cube garden

2/23(月祝) 千葉・LOOK

3/14(土) 愛知・SPADE BOX

3/15(日) 大阪・Yogibo META VALLEY

3/22(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

4/5(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

4/25(土) 沖縄・Cyber Box