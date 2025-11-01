CYNHN、来年の展開を一挙発表＋最新曲「もうだいじょうぶ」MVを公開
CYNHNがメジャーデビュー8周年記念日となる本日11月1日（土）に恵比寿ザ・ガーデンホールにてライブを行ない、ニューシングルの発売や全国ツアー開催などを発表した。
まずリリースとしては、2026年1月21日（水）にニューシングル「ループバック・ロールトラッシュ」が発売となる。こちらは表題曲に加え今年配信リリースした「わるいこと」、「もうだいじょうぶ」を収録。11月8日(土)より各地でリリースイベントが順次開催される予定だ。
そしてCYNHNでは恒例となりつつあるアコースティックワンマンライブを12月22日に浅草花劇場で行うことと、2026年2月から4月にかけて全国9都市をめぐるツアー＜CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-＞の開催も発表された。
さらに10月8日(水)に配信が開始された最新曲「もうだいじょうぶ」のミュージックビデオも公開となった。今作MVの監督は「いいおくり」「ノミニー」に続き、鳥畑恵美莉が担当し、ピンクを基調としたセットや衣装で“カワイイ”を表現しつつ、後半にかけてその世界観が崩れ、荒ぶる姿へと変化をしていく印象的な作品となっている。
「もうだいじょうぶ」
2025年10月8日(水)発売
https://cynhn.lnk.to/daijoubu_paps
「ループバック・ロールトラッシュ」
2026年1月21日(水)発売
[蒼盤]
収録曲：M1.ループバック・ロールトラッシュ M2.もうだいじょうぶ M3.わるいこと M4.未定
TECI-987 ￥1,800(税込)
[碧盤]
収録曲：M1.ループバック・ロールトラッシュ M2.もうだいじょうぶ M3.わるいこと
TECI-988 ￥1,200(税込)
■イベント情報
11月
11/8(土) 神奈川・横浜Niigoひろば
11/9(日) 埼玉・ららぽーと新三郷
11/16(日) 神奈川・マルイファミリー溝口
11/22(土) 東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
11/23(日) 東京・カメイドクロック
11/24(月・祝) 東京・タワーレコード新宿店
11/30(日) 三重・イオンモール鈴鹿
12月
12/14(日) 東京・某所
12/20(土) 東京・某所
12/21(日) 東京・某所
12/27(土) 東京・タワーレコード錦糸町店
※スケジュール・イベント内容等は変更の可能性もございます。予めご了承下さい。
※詳細内容等は追って告知致します。
※施設、店舗への直接の御連絡はご遠慮下さい。
＜CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-＞
2026年
2/1(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
2/14(土) 福岡・DRUM Be-1
2/22(日) 北海道・cube garden
2/23(月祝) 千葉・LOOK
3/14(土) 愛知・SPADE BOX
3/15(日) 大阪・Yogibo META VALLEY
3/22(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd
4/5(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall
4/25(土) 沖縄・Cyber Box
