¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¥×¥ì3rd¥·¡¼¥º¥ó»ÏÆ°¡£Âè1ÏÃ¤ò¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¿À¸Í¸ø±é¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤Ø
Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î¥×¥ì3rd¥·¡¼¥º¥ó¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÆü11·î1Æü(ÅÚ)¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼³«ºÅµÇ° ¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥Á´°÷½¸¹ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡£2nd¥·¡¼¥º¥ó´°·ë¤«¤éÌó1Ç¯9¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî²»À¼¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì3rd¥·¡¼¥º¥óÂè1ÏÃ¡Ö¿·¿Í¡×¤¬11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¿À¸Í¸ø±é¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø±é¿ôÆü¸å¤ËYouTube¤Ç¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÉÔÄê´ü¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¤Î¾ÜºÙ¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤Ï¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢»¨»ï¡ÖSpoon.2Di¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10Ï¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¤Ô¤¿¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ10Ï¢¹ØÆþ²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥ê¥ó¥°¡×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ë²ñ¾ìÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Ï¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î°ìÉô¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ³ÆÆü°Û¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤Î¡Ö¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝÍ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñ¾ìÊªÈÎ¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÀèÃåÈÎÇäÃæ¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼³«ºÅµÇ° ¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥Á´°÷½¸¹ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)18»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®URL¡§https://youtube.com/live/QXnrWrJ2NtU
½Ð±é¼Ô¡§¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù¡¢»³Ãæ¿¿¿Ò¡¢Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡¢ºÙÅÄ·òÂÀ¡¢Æü¸þºó¸ø¡¢Âç²Ï¸µµ¤¡¢¶¶µÍÃÎµ×)
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥½¸¹çSP
¢£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä
¡ü½Ð±é
¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù/»³Ãæ¿¿¿Ò/Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß/ºÙÅÄ·òÂÀ/Æü¸þºó¸ø/Âç²Ï¸µµ¤/¶¶µÍÃÎµ×)¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢·î¿ªÐòµÄ
¡ü³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
¡üÅöÆü¤Î¤·¤ª¤ê
https://charisma-house.com/news/2501/
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ \11,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§http://l-tike.com/charisma/
¡ü¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò / EVIL LINE RECORDS
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âçºå¸ø±é¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§0570-200-888(11:00¡Á18:00¢¨Æü½Ë½ü¤¯) https://kyodo-osaka.co.jp/¡¡
Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp¡¡
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥°¥Ã¥º¡¡
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É WEAR2ver.¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ WEAR2ver.¡ÊÁ´14¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥§¥É÷¥«¡¼¥É vol.8(Á´14¼ï)
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É7Ëç¥»¥Ã¥È WEAR2ver.
¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¤×¤¯¤×¤¯¥·¡¼¥ë ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Üver.
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¡¢ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤â¼ã´³¿ô¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï»ö¸åÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸åÈÎÇä¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNSÅù¤«¤é¤Î¹ðÃÎ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È: https://kuji.kingrecords.co.jp/lotteries/charisma_gumbo¡¡
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¡¡
ÈÎÇä²Á³Ê¡§£±²ó880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¡§Ê£¿ô²óÃíÊ¸¤Ç¤âÎß·×30Ëç¤Þ¤Ç1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖKING¤¯¤¸ ONLINE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ø¤Î¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡þA¾Þ¡§¥é¥¦¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¡¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡þB¾Þ¡§¥Õ¥ì¡¼¥àÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¡þC¾Þ¡§¥ª¡¼¥í¥é¥Ý¡¼¥Á¡¡¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¡þD¾Þ¡§¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¡þE¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
¡þF¾Þ¡§¥¹¥¯¥¨¥¢&¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡¡ÊÁ´16¼ï¡Ë
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Û
¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¡ª10²óÏ¢Â³¤Ç¤¯¤¸¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¤Ô¤¿¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ 1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¿ôÎÌ¤¬10¡Á19¤Ç¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï1Ëç¡¢ 20¡Á29¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï2Ëç¡¢°Ê¹ß10¤ÎÇÜ¿ô¤´¤È¤Ë1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ Ê£¿ô²ó¤Î²ñ·×¤Ç¡¢¹ØÆþ¿ô¤Î¹ç·×¤¬10¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥¥ã¥é¤Ô¤¿¡×¤Ï¡¢ÌÊ¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ê¥¤¥í¥óÅù¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢Ë¹»Ò¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢»±Åù¡¢
¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢²ÈÄíÍÑ¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ËÄêÃå¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡×¥é¥¤¥Ö¿À¸Í²ñ¾ì¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦³«ºÅÆüÄø¡¿²ñ¾ì
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á16:30/17:00¡Á18:00/½ª±é¸å30Ê¬ÄøÅÙ
2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á14:30/15:00¡Á16:00/½ª±é¸å30Ê¬ÄøÅÙ
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ÆÃÅµÇÛÉÛ¥Ö¡¼¥¹
¢¨°ú´¹¤¨»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÃæ¤ÏÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤ò°ì»þÃæÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²Ã¤ÎÎ®¤ì
1.¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ë¤Æ¡¢10Ï¢Ê¬°Ê¾å¤´¹ØÆþ
2.¹ØÆþÍúÎò²èÌÌÆâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ú¸½ÃÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁàºî¥Ü¥¿¥ó¡Û¤ò¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØÄó¼¨
3.¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¡Ú¸½ÃÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁàºî¥Ü¥¿¥ó¡Û¤ÏÉ¬¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áàºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁàºî¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ú´¹¤¨¤Î¤¿¤á¡¢°ú´¹¤¨¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤ ºÇÂç10¸Ä¡Ê¡á100Ï¢Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10¸Ä°Ê¾å¤Î°ú´¹¤¨¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÅÙÎó¤Ø¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï³ÆÆüÊ¬¤Îºß¸Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¼ïÎà¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°ú´¹¤¨ÂÐ¾Ý
1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò10²óÏ¢Â³¡Ê10¤ÎÇÜ¿ô¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ1¸Ä¤È°ú´¹¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ØÆþÎã
[ÂÐ¾Ý]
1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤ò10²ó¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ ¢ª ÆÃÅµ1¸Ä¤È°ú´¹¤¨
1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤ò30²ó¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ ¢ª ÆÃÅµ3¸Ä¤È°ú´¹¤¨
[ÂÐ¾Ý³°]
1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤ò7²ó¹ØÆþ ¢ª ÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ê¤·
2²ñ·×¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì8²ó¡¦2²ó¹ØÆþ ¢ª ¹ç»»ÉÔ²Ä¡¢ÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ê¤·
¡¦Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¯¤¸¹ØÆþ²èÌÌ¤Î¡Ú¸½ÃÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁàºî¥Ü¥¿¥ó¡Û¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áàºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁàºî¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ú´¹¤¨»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦KING¤¯¤¸ ONLINE¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤éÍ·¤Ù¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖKING¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://kuji.kingrecords.co.jp
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://kuji.kingrecords.co.jp/contacts/new
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î¡Á¶âÍËÆü 10:00¡Á17:00 ½ËÆü¡¦Åö¼Ò»ØÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¤¯¤¸¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Ê£¿ô²ó¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿ºÝ¤ËÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀèÃå½ç¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê£¿ô²óÃíÊ¸¤Ç¤âÎß·×30Ëç¤Þ¤Ç1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ñÆâ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ³°½»½ê¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛÁ÷Àè¤¬¹ñ³°½»½ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É²ñ°÷¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤ÏKING¤¯¤¸ ONLINE¡Ö²ñ°÷µ¬Ìó¡×¡ÖÃí°Õ»ö¹à¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ß½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§ Ï¢Æ°´ë²è
¥«¥Õ¥§¤Þ¤¿¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î²ñ·×»þ¤Ë¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¶â´°Î»²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÌ¾¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É 4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥Èver.
¡¦ÂÐ¾Ý¸ø±é
¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡ËDay1/Day2
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡ËDay1/Day2
¢¨°ìÅÙ¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¡Ø½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ù³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok