スピッツ、「灯を護る」がブラウザゲームで登場
スピッツの最新曲「灯を護る」が、無料で遊べるブラウザゲームとなって登場した。
「灯を護る」はTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌として10月6日(月)に配信リリースされた楽曲。
今回登場したゲームではスピッツのメンバーをプレイヤーに選択し、敵キャラのカバさん＆タツさんに捕まらないよう逃げながら、パワーアップアイテムのギターをゲットし、ステージにある全ての灯を護ることが目標だ。
ステージのデザインやパワーアップアイテムのギター、そしてカバさん＆タツさんも、「灯を護る」ミュージックビデオに登場する実物をモチーフにしている。新曲「灯を護る」を聴きながら高得点を狙ってみてほしい。
■スピッツ「灯を護る」GAME
https://play.umusic.com/spitz
◾️47thシングル「灯を護る」
2025年10月6日（月）0時配信リリース
※TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌
配信：https://spitz.lnk.to/PtL
