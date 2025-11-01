スピッツの最新曲「灯を護る」が、無料で遊べるブラウザゲームとなって登場した。

「灯を護る」はTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌として10月6日(月)に配信リリースされた楽曲。

今回登場したゲームではスピッツのメンバーをプレイヤーに選択し、敵キャラのカバさん＆タツさんに捕まらないよう逃げながら、パワーアップアイテムのギターをゲットし、ステージにある全ての灯を護ることが目標だ。

ステージのデザインやパワーアップアイテムのギター、そしてカバさん＆タツさんも、「灯を護る」ミュージックビデオに登場する実物をモチーフにしている。新曲「灯を護る」を聴きながら高得点を狙ってみてほしい。

◾️47thシングル「灯を護る」 2025年10月6日（月）0時配信リリース

※TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌

配信：https://spitz.lnk.to/PtL