今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/27～10/31 発表分)
10月27日～31日に、上期業績を15％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2445> タカミヤ 東Ｐ 25/ 9 190 955 402.6 10/30
<7561> ハークスレイ 東Ｓ 25/ 9 240 1100 358.3 10/28
<4082> 稀元素 東Ｐ 25/ 9 100 360 260.0 10/31
<4098> チタン 東Ｓ 25/ 9 30 100 233.3 10/28
<1960> サンテック 東Ｓ 25/ 9 600 1534 155.7 10/27
<7955> クリナップ 東Ｐ 25/ 9 650 1660 155.4 10/31
<4242> タカギセイコ 東Ｓ 25/ 9 250 630 152.0 10/31
<9082> 大和自 東Ｓ 25/ 9 80 200 150.0 10/29
<8713> フィデアＨＤ 東Ｐ 25/ 9 800 1950 143.8 10/29
<3513> イチカワ 東Ｓ 25/ 9 400 940 135.0 10/31
<6418> 日金銭 東Ｐ 25/ 9 500 1000 100.0 10/28
<7971> 東リ 東Ｓ 25/ 9 950 1700 78.9 10/31
<8362> 福井銀 東Ｐ 25/ 9 2800 4900 75.0 10/31
<2816> ダイショー 東Ｓ 25/ 9 130 220 69.2 10/30
<8908> 毎コムネット 東Ｓ 25/11 205 345 68.3 10/28
<8338> 筑波銀 東Ｐ 25/ 9 2500 4100 64.0 10/30
<8365> 富山銀 東Ｓ 25/ 9 600 950 58.3 10/31
<8551> 北日銀 東Ｐ 25/ 9 1900 3000 57.9 10/30
<7521> ムサシ 東Ｓ 25/ 9 1503 2372 57.8 10/28
<6648> かわでん 東Ｓ 25/ 9 1295 2000 54.4 10/29
<9063> 岡県運送 東Ｓ 25/ 9 550 840 52.7 10/31
<1847> イチケン 東Ｓ 25/ 9 2500 3700 48.0 10/31
<8150> 三信電 東Ｐ 25/ 9 2000 2900 45.0 10/27
<8550> 栃木銀 東Ｐ 25/ 9 3500 4900 40.0 10/29
<7060> ギークス 東Ｓ 25/ 9 280 390 39.3 10/27
<8563> 大東銀 東Ｓ 25/ 9 1000 1390 39.0 10/31
<8544> 京葉銀 東Ｐ 25/ 9 9500 13200 38.9 10/29
<2288> 丸大食 東Ｐ 25/ 9 3200 4400 37.5 10/27
<6644> 大崎電 東Ｐ 25/ 9 1400 1860 32.9 10/30
<1870> 矢作建 東Ｐ 25/ 9 6000 7900 31.7 10/28
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 25/ 9 8400 10700 27.4 10/30
<6745> ホーチキ 東Ｐ 25/ 9 3400 4300 26.5 10/30
<6845> アズビル 東Ｐ 25/ 9 14500 18300 26.2 10/30
<3109> シキボウ 東Ｐ 25/ 9 400 500 25.0 10/30
<8537> 大光銀 東Ｓ 25/ 9 1950 2390 22.6 10/31
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ 25/ 9 5088 6205 22.0 10/31
<9644> タナベＣＧ 東Ｐ 25/ 9 800 952 19.0 10/27
<8392> 大分銀 東Ｐ 25/ 9 5600 6600 17.9 10/27
<9306> 東陽倉 東Ｓ 25/ 9 800 930 16.3 10/30
<8393> 宮崎銀 東Ｐ 25/ 9 8300 9600 15.7 10/28
<4042> 東ソー 東Ｐ 25/ 9 39000 45000 15.4 10/27
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース