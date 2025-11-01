　10月27日～31日に、上期業績を15％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　 市場　 決算期　　修正前　修正後　修正率　更新日
<2445> タカミヤ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 190　　 955　 402.6　 10/30
<7561> ハークスレイ　 東Ｓ　　25/ 9　　　 240　　1100　 358.3　 10/28
<4082> 稀元素　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 100　　 360　 260.0　 10/31
<4098> チタン　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　　30　　 100　 233.3　 10/28
<1960> サンテック　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 600　　1534　 155.7　 10/27
<7955> クリナップ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 650　　1660　 155.4　 10/31
<4242> タカギセイコ　 東Ｓ　　25/ 9　　　 250　　 630　 152.0　 10/31
<9082> 大和自　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　　80　　 200　 150.0　 10/29
<8713> フィデアＨＤ　 東Ｐ　　25/ 9　　　 800　　1950　 143.8　 10/29
<3513> イチカワ　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 400　　 940　 135.0　 10/31

<6418> 日金銭　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 500　　1000　 100.0　 10/28
<7971> 東リ　　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 950　　1700　　78.9　 10/31
<8362> 福井銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2800　　4900　　75.0　 10/31
<2816> ダイショー　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 130　　 220　　69.2　 10/30
<8908> 毎コムネット　 東Ｓ　　25/11　　　 205　　 345　　68.3　 10/28
<8338> 筑波銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2500　　4100　　64.0　 10/30
<8365> 富山銀　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 600　　 950　　58.3　 10/31
<8551> 北日銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1900　　3000　　57.9　 10/30
<7521> ムサシ　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1503　　2372　　57.8　 10/28
<6648> かわでん　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1295　　2000　　54.4　 10/29

<9063> 岡県運送　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 550　　 840　　52.7　 10/31
<1847> イチケン　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　2500　　3700　　48.0　 10/31
<8150> 三信電　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2000　　2900　　45.0　 10/27
<8550> 栃木銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　3500　　4900　　40.0　 10/29
<7060> ギークス　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 280　　 390　　39.3　 10/27
<8563> 大東銀　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1000　　1390　　39.0　 10/31
<8544> 京葉銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　9500　 13200　　38.9　 10/29
<2288> 丸大食　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　3200　　4400　　37.5　 10/27
<6644> 大崎電　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1400　　1860　　32.9　 10/30
<1870> 矢作建　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　6000　　7900　　31.7　 10/28

<6670> ＭＣＪ　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　8400　 10700　　27.4　 10/30
<6745> ホーチキ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　3400　　4300　　26.5　 10/30
<6845> アズビル　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 14500　 18300　　26.2　 10/30
<3109> シキボウ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 400　　 500　　25.0　 10/30
<8537> 大光銀　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1950　　2390　　22.6　 10/31
<9619> イチネンＨＤ　 東Ｐ　　25/ 9　　　5088　　6205　　22.0　 10/31
<9644> タナベＣＧ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 800　　 952　　19.0　 10/27
<8392> 大分銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　5600　　6600　　17.9　 10/27
<9306> 東陽倉　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 800　　 930　　16.3　 10/30
<8393> 宮崎銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　8300　　9600　　15.7　 10/28

<4042> 東ソー　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 39000　 45000　　15.4　 10/27

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース