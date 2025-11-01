　10月27日～31日に、通期業績を25％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<4082> 稀元素　　　　東Ｐ　 26/ 3　　　200　　 1200　 500.0　 10/31
<7800> アミファ　　　東Ｓ　 25/ 9　　　 85　　　240　 182.4　 10/31
<3622> ネットイヤー　東Ｇ　 26/ 3　　　100　　　250　 150.0　 10/31
<6838> 多摩川ＨＤ　　東Ｓ　 25/10　　　 70　　　170　 142.9　 10/28
<6337> テセック　　　東Ｓ　 26/ 3　　　140　　　310　 121.4　 10/28
<6961> エンプラス　　東Ｐ　 26/ 3　　 3000　　 5500　　83.3　 10/27
<6995> 東海理　　　　東Ｐ　 26/ 3　　20000　　34000　　70.0　 10/30
<6770> アルプスアル　東Ｐ　 26/ 3　　22500　　36000　　60.0　 10/31
<3513> イチカワ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　840　　 1300　　54.8　 10/31
<6648> かわでん　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2590　　 4000　　54.4　 10/29

<4503> アステラス　　東Ｐ　 26/ 3　 150000　 230000　　53.3　 10/30
<8864> 空港施設　　　東Ｐ　 26/ 3　　 4151　　 6192　　49.2　 10/30
<2445> タカミヤ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1650　　 2415　　46.4　 10/30
<5724> アサカ理研　　東Ｓ　 25/ 9　　　290　　　420　　44.8　 10/31
<9505> 北陸電　　　　東Ｐ　 26/ 3　　45000　　65000　　44.4　 10/30
<1798> 守谷商会　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2200　　 3150　　43.2　 10/31
<7521> ムサシ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1924　　 2744　　42.6　 10/28
<6185> ＳＭＮ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　370　　　520　　40.5　 10/31
<6832> アオイ電子　　東Ｓ　 26/ 3　　　500　　　700　　40.0　 10/31
<5603> 虹技　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　530　　　740　　39.6　 10/31

<4820> ＥＭシステム　東Ｐ　 25/12　　 3154　　 4389　　39.2　 10/27
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　 26/ 3　　 6500　　 9000　　38.5　 10/30
<8975> いちごオフィ　東Ｒ　 25/10　　 2993　　 4089　　36.6　 10/27
<9225> ブリッジＧ　　東Ｇ　 25/ 9　　　150　　　204　　36.0　 10/31
<9082> 大和自　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　170　　　230　　35.3　 10/29
<5214> 日電硝　　　　東Ｐ　 25/12　　24000　　32000　　33.3　 10/31
<6042> ニッキ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　600　　　800　　33.3　 10/29
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　 26/ 3　　21895　　29100　　32.9　 10/29
<3776> ＢＢタワー　　東Ｓ　 25/12　　　640　　　850　　32.8　 10/31
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　 26/ 3　　 3100　　 4000　　29.0　 10/31

<6586> マキタ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　74000　　95000　　28.4　 10/31
<6518> 三相電機　　　東Ｓ　 26/ 3　　　570　　　730　　28.1　 10/31
<8362> 福井銀　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 8200　　10500　　28.0　 10/31
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　 26/ 3　　13800　　17600　　27.5　 10/31
<3512> フエルト　　　東Ｓ　 26/ 3　　　550　　　700　　27.3　 10/31
<1847> イチケン　　　東Ｓ　 26/ 3　　 5200　　 6600　　26.9　 10/31
<9110> ユナイテド海　東Ｐ　 26/ 3　　13000　　16500　　26.9　 10/31
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　 26/ 3　 230000　 290000　　26.1　 10/31
<6946> 日本アビオ　　東Ｓ　 26/ 3　　 3100　　 3900　　25.8　 10/29
<6857> アドテスト　　東Ｐ　 26/ 3　 297000　 371500　　25.1　 10/28

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

株探ニュース