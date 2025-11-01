今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/27～10/31 発表分)
10月27日～31日に、通期業績を25％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4082> 稀元素 東Ｐ 26/ 3 200 1200 500.0 10/31
<7800> アミファ 東Ｓ 25/ 9 85 240 182.4 10/31
<3622> ネットイヤー 東Ｇ 26/ 3 100 250 150.0 10/31
<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ 25/10 70 170 142.9 10/28
<6337> テセック 東Ｓ 26/ 3 140 310 121.4 10/28
<6961> エンプラス 東Ｐ 26/ 3 3000 5500 83.3 10/27
<6995> 東海理 東Ｐ 26/ 3 20000 34000 70.0 10/30
<6770> アルプスアル 東Ｐ 26/ 3 22500 36000 60.0 10/31
<3513> イチカワ 東Ｓ 26/ 3 840 1300 54.8 10/31
<6648> かわでん 東Ｓ 26/ 3 2590 4000 54.4 10/29
<4503> アステラス 東Ｐ 26/ 3 150000 230000 53.3 10/30
<8864> 空港施設 東Ｐ 26/ 3 4151 6192 49.2 10/30
<2445> タカミヤ 東Ｐ 26/ 3 1650 2415 46.4 10/30
<5724> アサカ理研 東Ｓ 25/ 9 290 420 44.8 10/31
<9505> 北陸電 東Ｐ 26/ 3 45000 65000 44.4 10/30
<1798> 守谷商会 東Ｓ 26/ 3 2200 3150 43.2 10/31
<7521> ムサシ 東Ｓ 26/ 3 1924 2744 42.6 10/28
<6185> ＳＭＮ 東Ｓ 26/ 3 370 520 40.5 10/31
<6832> アオイ電子 東Ｓ 26/ 3 500 700 40.0 10/31
<5603> 虹技 東Ｓ 26/ 3 530 740 39.6 10/31
<4820> ＥＭシステム 東Ｐ 25/12 3154 4389 39.2 10/27
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 26/ 3 6500 9000 38.5 10/30
<8975> いちごオフィ 東Ｒ 25/10 2993 4089 36.6 10/27
<9225> ブリッジＧ 東Ｇ 25/ 9 150 204 36.0 10/31
<9082> 大和自 東Ｓ 26/ 3 170 230 35.3 10/29
<5214> 日電硝 東Ｐ 25/12 24000 32000 33.3 10/31
<6042> ニッキ 東Ｓ 26/ 3 600 800 33.3 10/29
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 26/ 3 21895 29100 32.9 10/29
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ 25/12 640 850 32.8 10/31
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 26/ 3 3100 4000 29.0 10/31
<6586> マキタ 東Ｐ 26/ 3 74000 95000 28.4 10/31
<6518> 三相電機 東Ｓ 26/ 3 570 730 28.1 10/31
<8362> 福井銀 東Ｐ 26/ 3 8200 10500 28.0 10/31
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 26/ 3 13800 17600 27.5 10/31
<3512> フエルト 東Ｓ 26/ 3 550 700 27.3 10/31
<1847> イチケン 東Ｓ 26/ 3 5200 6600 26.9 10/31
<9110> ユナイテド海 東Ｐ 26/ 3 13000 16500 26.9 10/31
<6981> 村田製 東Ｐ 26/ 3 230000 290000 26.1 10/31
<6946> 日本アビオ 東Ｓ 26/ 3 3100 3900 25.8 10/29
<6857> アドテスト 東Ｐ 26/ 3 297000 371500 25.1 10/28
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
株探ニュース