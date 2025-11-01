ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。決着の瞬間、普段はクールなウィル・スミス捕手が感情を爆発。特別なカメラで激撮された姿に既視感を覚えた日本のファンから「ロックスター」「小島よしお」などと様々な反応が寄せられている。

歓喜を体全体で表現した。ドジャース2点リードで迎えた9回1死二、三塁のピンチ。9番ヒメネスの打球は左翼へのライナーとなった。捕球したキケ・ヘルナンデスはそのまま二塁へ送球。飛び出していたバーガーがアウトとなり、まさかのダブルプレーで辛くも逃げ切った。二塁ベース付近でロハス、ベッツ、キケらが抱き合って喜びを共有する中、本塁上ではスミスが感情を爆発させていた。

スミスは腰を少し落とし、マスクを持った右手を体の前で上下に何度も動かしながら雄叫びを上げていた。ホームベース付近に設置されたカメラが捉えた映像をMLB公式Xが公開。エアギターを連想したようで、文面にはギターの絵文字が3つ添えられている。日本のファンからも「ロックスター」「エアギター炸裂！」「こんなはっちゃけてるの初めて見た笑笑」といった反応が寄せられた。

一方で、気迫が伝わる映像にもかかわらず、既視感が拭えないファンも。「そんなの関係ねぇ、そんなの関係ねぇ！」「小島よしお」「これはどう見ても、小島よしおの『そんなの関係ねぇ』」「あのお笑いさんを思い出してしまった…」などと、お笑い芸人・小島よしおのギャグを思い出すコメントが続出していた。



