2025年6月のZepp Haneda (TOKYO)公演よりスタートしたHYDEのワールドツアー＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞が、10月25日および26日、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールで国内ファイナルを迎えた(オフィシャルレポート)。2024年10月発表の5thオリジナルアルバム『HYDE [INSIDE]』を引っ提げたツアーだが、収録曲はそもそも、2020年以降のコロナ禍の最中に生まれ、ファンと共にライヴで育んできた歴史を持つものが多い。＜HYDE [INSIDE]＞というタイトルを冠したライヴ活動の2シーズン目、いよいよ集大成へと向かう重要な公演が、この＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞である。

人が乱れ飛ぶモッシュピットエリアのカオスと、毎年恒例だった主宰イベント＜HALLOWEEN PARTY＞を思い起こす趣向とが融合された、世界広しと言えどHYDEにしか成し得ないハイブリッドなライヴだった。

取材したのは、国内公演千秋楽の10月26日公演。場内はハロウィン仕様の飾り付けがされており、フード＆ドリンクエリア、オリジナルのボディ / フェイスペイント、ヘアセットなどを受けられるホスピタリティエリアも装備。ライヴ前から非日常の高揚感を味わうことができる嬉しい仕掛けがあちこちに見られた。＜HALLOWEEN PARTY＞でお馴染みだった仮装コンテスト『HALLOWEEN COLLECTION』も実施。思い思いの衣装やヘアメイク姿の来場者を観ていると、HYDEは音楽だけでなく、そこから発展させた多様な楽しみ、喜びをファンにもたらしているのだと実感する。

16時30分からは、メイド衣装に身を包み豪快なハードロックを轟かせる華麗なガールズバンド・BAND-MAIDがゲストアクトとして登場。全米ツアーで2万人超を動員、＜ロラパルーザ＞含め4つの大型海外ロックフェス出演およびGuns N’ Roses来日公演のサポートアクト出演など、錚々たるキャリアを誇る彼女たちのパフォーマンスは、観客を瞬時に魅了した。「ワールドツアー、ジャパンファイナルおめでとうございます！ BAND-MAIDから愛を込めて、あの曲、今日もやっていいですか？」(SAIKI / Vo)と問い掛けると、幕張初日に続いてL’Arc-en-Cielの「HEAVEN’S DRIVE」をカバーし、場内は沸きに沸いた。パワフルかつ緻密な完全コピーは、HYDEへのリスペクトに溢れていた。

BAND-MAID

「HALLOWEEN PARTY」をBGMに、HYDEの登場を待つスクリーンには『HALLOWEEN COLLECTION』の審査結果が映し出されていく。17時10分を過ぎた頃、オープニングSEと共にデジタル時計が映し出され、6:60からのカウントダウンの果てに“666”へ。パーティーの始まりを告げるおどろおどろしい口上が英語で響き渡り、覆面のバンドメンバーhico(Key)、Yas Nomura(G)、Julian(G)、かどしゅんたろう(Dr)、Tomohiro Miki(B)が定位置に着く。高くそびえ立つ演説台の頂きにHYDEのシルエットが現れると、それだけで大きな拍手が起き、どよめきが響いた。

「LET IT OUT」の強烈な一音目が鳴り、顔の右半分を仮面で覆い、フードを被った状態でHYDEが歌い出す。登場したら最後、もう目を離すことができない。その圧倒的な吸引力と空間支配力には畏怖の念を抱くほど。狂気じみた高笑い、狂暴なシャウトは迫力満点。演説台から降りて「Are you ready? 幕張！」と何度も叫び、耳に手を当ててレスポンスを求めた。その後連打した「AFTER LIGHT」「I GOT 666」はファンのコーラスも曲の重要な一部となっており、バンドと客席が一体となってエネルギーのうねりを生み出していく。

熱狂に身を任せるというよりは、この時点ではまだ冷静に自身をコントロールしているという印象のHYDEが、全体を見渡して佇む。嵐の前の静けさという感もあって、最高にスリリングだ。すると、ドラマーが立ち上がり、ドラムセットからステージ前方へと駆け下りてくる。これ以降も、バンドメンバーはステージやフロアを自在に動き回るなど、解き放たれたサーカスの猛獣のようにも見えた。HYDEと共に最高のライヴをつくりあげる、個性的な同志たちとのチームワークが、観るたびに磨かれていったツアーだった。

「ようこそ、ジャパンファイナルへ！ 最後に最高のカオスを！ 目に焼き付けさせてくれよ、幕張！ せっかく男女(ブロックが)分かれてるんだから、遠慮せずに行こうぜ。どっちがイカれてんだ？ お互いぶっ壊れるまで終われませんね、幕張ちゃん」──HYDE

最後は歌うような節回しで、挑発するようにそう呼び掛けた。HYDEが言及したように、気兼ねなく暴れられるように、と男女でブロック分けしたモッシュピットエリアのほか、男女混成のアイランドサークルエリア、後方にはファミリーベンチエリア、その他にも座席指定エリアなど、この公演には多種多様なチケットが用意されており、希望に応じた楽しみ方ができるようになっていた。

背後で密かに鳴り始めていた「DEFEAT」のイントロに乗せて、HYDEはいよいよ歌い出し、今度はキーボーディストがステージ前方へ飛び出してくる。炎が勢いよく噴出するステージをHYDEは動き回り、カメラに突進する勢いで近付いていく。そしてついに仮面を外し、鋭い眼光を露わにすると、どよめきが起きた。スクリーンには何を大きく映すべきか？ HYDEほどその奥義を熟知したアーティストはいないように思う。また、ステージに登場した後、一気にではなく徐々に、ファンの興奮を最も高める仕方で魅せていく天才でもある。コロナ禍の配信ライヴで見出したアイデアなども含め、持てるノウハウを独自の舞台芸術として昇華したのが一連の＜HYDE [INSIDE]＞ツアーなのではないか、と思えてくる。

アルバム『HYDE [INSIDE]』収録曲群に続き、ここで2005年リリースのソロ初期曲「COUNTDOWN」を組み込んできたことに驚かされた。一音一音丁寧に、妖艶であると同時にストイックにも感じられる歌唱は、多彩で表現豊か。“もう時間が無い”と繰り返す歌詞は、20年前とは違ったリアリティを帯びて聴こえ、切迫感に胸を抉られる。

下手ギタリストが会場を煽る声が大きく響き、HYDEがステージ端に辿り着くと「TAKING THEM DOWN」へ。ラップパートでの拡声器を駆使したマイクパフォーマンスが勇ましい。一瞬の静寂の後、テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編オープニング主題歌としてMY FIRST STORYとコラボレーションした「夢幻」を歌い出すと、「幕張、ジャンプ！」と叫び、HYDE自身飛び跳ねながらパフォーマンス。続いて、キーボーディストのピアノインタールードで光から影へとムードを切り替えて始まった「永久 -トコシエ-」(テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編エンディング主題歌としてのコラボレーション曲)では、HYDEは眩いクリスタルが散りばめられたスワロフスキー製の軍帽をかぶって登場。まるで人を超越した大いなる存在が憑依したかのような、妖気漂う厳かな佇まいに惹き込まれ、その凄みには感動を通り越して恐れを感じるほどだった。

かと思えば、Linkin Parkのカヴァー「FAINT」ではキーボーディストとのツインヴォーカルで沸かせた。キーボーディストの背後に回ってじゃれるように絡んだり、二人で向かい合ったり。HYDEは次々と違った姿を見せ、声色もヴォーカリゼーションも纏う雰囲気もパフォーマンスも、曲ごとに全て異なる魅力を放っていた。

「楽しんでますか？ “いい曲流れてるな”と思ったら「HEAVEN’S DRIVE」だったよ。俺がつくったんだよ、あれ（笑）」と誇らし気に語り、「気持ちがめちゃくちゃうれしくない？ BAND-MAID、ありがとうございました」と感謝を伝えたHYDE。「心燃やそうぜ！ 一緒に燃え尽きよう、幕張！」と煽り、「ここから全員で一つになりますよ？ (ブロックは)分かれてるけど、みんなでひとつに。座ってください」と呼び掛け、「3、2、1でジャンプしますよ」と予告。前方エリアはHYDEが指示する前から自発的に座り、暴れる準備万端だったのも頼もしい。遂に「6or9」が始まり、HYDEによるカウントからの「ジャンプ！」の掛け声で一斉に立ち上がったファンは、タオルを振り回しながら思い思いに動き回り楽しんでいた。HYDEはステージから客席エリアへ降りていき、クラウドサーファーが転がる人の海原に勇ましく突進、リフトされながら歌った。

階段を登ってステージへ戻ると、「幕張、行けんのか？ 悪い子になっていいんだよ。俺がイカれてんのか？ お前たちがイカれてんのか？」と煽りに煽って「MAD QUALIA」へ。スモークが勢いよく噴き上がり、もげそうな勢いで頭を振るHYDE。ステージに戻ったばかりなのに再びフロアへ降りていき、柵の上でファンに支えられながら熱唱、コーラスを求める場面では勢いよくマイクをファンに手向けた。まるでリングへ向かう格闘家のように前のめりな臨戦態勢でステージに戻ると、「SOCIAL VIRUS」を絶唱。アルバム『HYDE [INSIDE]』収録曲中、最もメタルコア度数の高い極めて激しく速い曲で、HYDEの咆哮は“グォー”とも“ヴォー”とも聴こえるグロウル(デスボイスの一種)で、文字で書き表すのが難しい。獣のようなロングシャウトの末に、「この光景よく覚えとけよ！」と呼び掛ける。「お前たちが心燃やして、夢中になったこの光景を忘れんなよ、一生もんだから！」という言葉が胸に鋭く突き刺さった。その後、猛烈な火柱が立ち昇る中、メンバー全員でヘッドバンギングをしながら重厚なリフを刻むと、青い光の中で赤いパトランプが点滅、いよいよライヴは終盤を迎えた。

「MIDNIGHT CELEBRATION II」が始まり、頭からかぶった血糊を胸元まで滴らせたHYDEは、苛立った猛獣のように歩き回りながら、曲の世界に深く入り込んでパフォーマンスしていくようだった。最後には倒れ込み、傷付いて横たわった姿が炎越しにLEDへ大写しになる。息を呑んで見つめていると、キーボーディストのピアノ前奏に続いて、肩で息をしていたHYDEが寝そべったまま「LAST SONG」を歌い出した。アルバム『HYDE [INSIDE]』の肝となる壮大で悲壮なメランコリックなバラードである。すると、ファンが次々とスマートフォンのライトを灯し、暗闇が眩い“星空”へと切り替わっていった。HYDEは左手で目元を覆い、一瞬歌が途切れた……確かめることはできないが、HYDEの目から涙がこぼれ落ちているように見えた。

“I will choose to shine like the stars above”と歌うパートで、カメラはHYDEの姿と共に、ファンが成す“星空”を画角に収めた。そのような撮影指示が事前にチームで共有されていたのか、咄嗟の対応なのかは定かでないものの、人間の心の動きを丁寧にすくい取った実にエモーショナルな瞬間だった。終盤、感情をぶちまけるようなロングシャウトで明転すると、ステージに血の雨のような無数の赤い紙吹雪が舞う。HYDEの血まみれの身体にそれらは降り積もっていく。ツアーで複数回観た演出だが、この日、この情景の美しさは完璧で、思わず拍手していた。幕がゆっくりと降りてきて、本編は終了。幕の向こうでは、サーカス団を思わせる演奏が物悲しく響き続けていた。

しばしのインターバルの後、会場内客席エリアを横切る通路に、ドラムセットを乗せたフロートが出現。ドラマーがプレイしながらフロートは移動していき、客席エリア中央でサブステージとして配置されたのだから、場内は大興奮。ドラマーはHYDEコールの音頭を取りながらファンを盛り上げ、やがて上手ギタリストが上手側から、下手ギタリストとベーシストが下手側からフロートで合流。ギターとベースによるバトルを繰り広げた後、ドラマーとキーボーディストも含めてのインストセッションを繰り広げた。すると、雷鳴のような轟音と共にメインステージの幕が上がり、イベント＜HALLOWEEN PARTY＞でお馴染みのHYDEによるハロウィンキングのドクロハットが宙に浮かび上がり、サブステージへと飛来した。右へ左へ、次は後ろへ、ハットが意志を持った霊魂のようにゆっくりと浮遊する様はシュールでユーモラス。ファンタジー映画の世界に迷い込んだかのようだった。

サブステージに置かれた箱にハットが着地すると楽曲「HALLOWEEN PARTY」の演奏が始まり、箱の下からなんと、ハロウィンキングに扮したHYDEが登場。弾けるような大歓声と共に、ハッピーなムードが広がった。HYDEはデスボイスから少女の可憐なハイトーンまで繰り出して声色七変化。バンドメンバーひとりひとりにいたずらっぽく絡んでいきながら、「LAST SONG」で見せた瀕死の姿は夢か幻だったのか？と思うほどに、明るく楽し気なパフォーマンスをみせた。

続けざまに「PANDORA」が始まると、HYDEは途中、サブステージから降りてファンと近距離で触れ合いながら歌唱した。ファンのコーラスを指揮するように両手を動かすHYDEの姿に、＜HALLOWEEN PARTY＞の情景がフラッシュバックする。「ハッピー ハロウィ〜ン！」の決め台詞で曲を締め括ると、メインステージへと戻る道中、客席に向かってお菓子を投げ入れながら練り歩いていった。

「残り少なくなってきた。悔いを残すなよ、幕張！」と叫んだHYDEが放ったのは、VAMPSの疾走感溢れるナンバー「AHEAD」だった。ハロウィンキングのコスチュームを脱ぎ捨てて上裸に。冒頭の野太いロングシャウトには、時を経てHYDEが手にしたタフさを感じさせる。LEDスクリーンには、口裂けのメイクで生き生きと歌うHYDEの晴れやかな表情が大写しになっていた。新旧のHYDEソロ楽曲、VAMPS楽曲が入り混じったセットリストに、過去の悲喜こもごもを肯定するような包容力と人間らしさを感じた。

下手ギタリストが掻き鳴らすギターコードに乗せて、HYDEは「ありがとう。たくさん集まってくれて嬉しいよ。好き勝手やってるのに、理解してくれてありがとう」と感謝を述べ、「ヤバイよ（笑）。みんなかわいいよ」と、荒ぶるファンを愛おしそうに褒め讃えた。「今日で日本最後。こういう激しいやつは、しばらくできないんで。今日を目に焼き付けていきましょう。また帰ってきたくなるようにね。みんなに会いに戻ってくるんで」と再会を約束。一言発するごとにファンが大きな歓声で応えると、フッと笑って「嬉しいね」とコメント。「今年、みんながいろんなところに来てくれて、応援してくれて。すごく助けられたし、やる気になった。世界中どこ行っても君たちは本当に頼もしかったし、日本にいる人たちも応援してくれて、ほんとに嬉しかった」と実感のこもった言葉で語り掛けていく。

「悔しいね……悔しいけど、本当に感謝してます」と述べた、「悔しい」の主語は、このツアーが終わってしまうことが、だろうか？ 「狭い柵に覆われたZeppでも、みんなすごく楽しんでくれてさ。それぞれに工夫してやっているところを見ると、本当に笑いが止まらない。かわいくて笑っちゃうぜ。今日もいきなりすごかったよな。頭おかしいんじゃねえの（笑）？」と、序盤から楽しむ準備万端だった客席を見つめ、心から大切そうに笑顔で語り掛けていた。

「来年はできないけど、いろんなところで浮気してもいいけど、再来年、戻って来る時に、“やっぱHYDEだな”って思わせてやるから！」と最後は荒々しくシャウト。「また遊んでくれよ」と呼び掛けた後、「GLAMOROUS SKY」を下手ギターのストロークに乗せて静かに歌い始めた。すると直後に豹変、「悔いを残すなよ！ 掛かってこい幕張！ 命燃やせ！ 心燃やせ！」と叫び、メンバー全員での演奏がスタート。「幕張！ “眠れないよ”、行くよ」とファンにマイクを渡すパートを予告して、「3、2、1」とカウント。HYDEはまたしてもフロアに降臨してファンにリフトされながらパフォーマンスした。

さらに暴動必至の「BLOODSUCKERS」を投下して、「まだ行けんのか？ 命燃やせ！ 心燃やせ！ だ・し・つ・く・せ！」と一音ずつ区切って訴える。相手に求める前に、HYDE自らが限界を超えて出し尽くすような鬼気迫る姿は圧巻だった。オーディエンスの興奮に危険を察知したHYDEは、「押すな、押すな！ 最後までちゃんとやらせてくれよ。押すな！」と冷静に指示し、場を安全に保つことも忘れない。「SEX BLOOD ROCK N’ ROLL」が始まると再び笑顔に戻り、ステージを走り回り自身もジャンプ。幕張メッセに巨大なカオスとカタルシスをもたらした。

「Thank you so much！ ありがとう！ また帰って来るからな。この景色忘れんなよ！」と叫ぶと、「全員で飛ぶぞ！」と呼び掛けて一斉にジャンプ。LEDスクリーンに映し出されたHYDEの表情は穏やかで、静けさすら感じさせた。「どうもありがとう。最高でした。刻まれました。帰ってくるまで、首洗って待ってろよ！」と合言葉を放ち、ステージを後にした。

暗転すると、スクリーンには2026年春にニューアルバム『JEKYLL』発売決定の告知が映し出され、悲鳴のような歓喜の声が響いた。兼ねてから予告されていた、“動”の『HYDE [INSIDE]』と対を成す“静”のアルバム『JEKYLL』である。2026年1月からはオーケストラツアーを開催、その公演日程と会場名も発表された。帰路ではファン同士、来年の遠征計画を話し合う声があちこちから聴こえてきた。＜HYDE [INSIDE]＞ツアーは国内ファイナルを迎えたが、新たな再会の約束によって、未来に希望を繋げた。なお、ワールドツアー＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞は11月1日にジャカルタ公演が控えており、その後、パリ(フランス)、ケルン(ドイツ)、ユトレヒト(オランダ)を経て、11月23日のストックホルム(スウェーデン)でファイナルを迎える。

取材・文◎大前多恵

撮影◎石川浩章／松田徹也

■＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞10月25日(土) / 26日(日)＠千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール SETLIST

01 LET IT OUT

02 AFTER LIGHT

03 I GOT 666

04 DEFEAT

05 COUNTDOWN

06 TAKING THEM DOWN

07 夢幻

08 永久 -トコシエ-

09 WELCOME TO THE BLACK PARADE (My Chemical Romance) 25日

FAINT (Linkin Park) 26日

10 6or9

11 MAD QUALIA

12 SOCIAL VIRUS

13 MIDNIGHT CELEBRATION II

14 LAST SONG

-interval-

15 HALLOWEEN PARTY

16 PANDORA

17 AHEAD

18 GLAMOROUS SKY

19 BLOODSUCKERS

20 SEX BLOOD ROCK N’ ROLL ■＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞

10月25日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

10月26日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open15:00 / start16:30

▼ゲストアクト

BAND-MAID (両日)

●HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL- 特設サイト

https://hydeinside2025jf.hyde.com/

■＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞

終了公演は割愛

【ASIA】

▼インドネシア

11月01日(土) Tennis Indoor / ジャカルタ

【EUROPE】

▼フランス

11月14日(金) Bataclan / パリ

▼ドイツ

11月18日(火) Essigfabrik / ケルン

▼オランダ

11月20日(木) TivoliVredenburg / ユトレヒト

▼スウェーデン

11月23日(日) Berns / ストックホルム

●HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR 特設サイト

https://hydeinside2025.hyde.com/

■＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞

▼2026年

1月17日(土) 福島・けんしん郡山文化センター (郡山市民文化センター) 大ホール

1月18日(日) 宮城・東京エレクトロンホール宮城

1月20日(火) 大阪・フェスティバルホール

1月21日(水) 大阪・フェスティバルホール

1月23日(金) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

1月25日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

1月29日(木) 東京・東京ガーデンシアター(有明)

3月01日(日) 香川・レクザムホール (香川県県⺠ホール)

3月13日(金) 広島・広島上野学園ホール

3月14日(土) 山口・山口KDDI維新ホール

3月21日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

3月22日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

3月24日(火) 福岡・福岡サンパレス

3月31日(火) 神奈川・ぴあアリーナMM

4月01日(水) 神奈川・ぴあアリーナMM

※チケット情報等の詳細は近日中に発表

