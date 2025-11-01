◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

2点タイムリーを放ち勝利に貢献したドジャースのムーキー・ベッツ選手が、試合後に喜びを語りました。

ワールドシリーズではこの試合前まで全戦にスタメン出場するも、23打数3安打と苦戦していたベッツ選手。それでもこの試合で3回の第2打席、ドジャースが先制しなおも2アウト満塁の場面で打席に入ると、レフトへタイムリーを放ちました。これでベッツ選手はワールドシリーズ初打点を記録しました。

試合後、「昨日は1日中バッティングして、修正を重ねていました。 今日、大事な場面で形にできて本当にうれしいです」と喜んだベッツ選手。打撃の状態については「今日はいい感じでした。明日も続くか見てみましょう」とコメントしました。

何かきっかけをつかんだ感覚はあるか問われると、「特に引っ張った打球は多くなかったけれど、 いいスイングができました。自分らしい、リズムのあるスイングです。 それがうまくハマった感じですね」と打席を振り返りました。

ベッツ選手はレギュラーシーズンで主に2番に座っていましたが、第5戦では3番へ、そしてこの日の第6戦では4番での出場となっていました。この日の打順については「監督から聞いた」とのことで、「でも僕は『どこでもいい。勝てるなら打順なんて関係ない』と言いました」と、ロバーツ監督とのやり取りを明かしました。

「みんなで優勝リングを取ること、それだけです」と、目前に迫ったWS制覇へ意気込んだベッツ選手。運命の第7戦は日本時間2日、午前9時プレーボールです。