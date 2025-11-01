元SKE48の北野瑠華が、10月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

北野瑠華©光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

「週刊FLASH」10月7日発売号©光文社/週刊FLASH

SKE48卒業後、地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、女優として活躍中の北野瑠華が「FLASH」に登場。可憐な笑顔や抜群のプロポーションを見せた撮り下ろしを披露。インタビューでは、女優としての次なる目標について語っている。

北野瑠華 プロフィール

きたの・るか

26歳。1999年５月25日生まれ。岐阜県出身。T158。

2013年にSKE48の6期生としてデビューし、2019年にはチームKIIの副リーダーに就任。2024年６月にグループを卒業し、同年９月に発売した1st写真集が大きな話題を呼んだ。また、今年は地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、活動の幅を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@official_ruka25）、公式Instagram（@rukakitano0525）をチェック。

FLASHデジタル写真集『波間に誘われて』が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：600円（税込み/10月7日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

