「今日好き」おひなさま（長浜広奈）ら「サツコレ」集結 密着ポーズ連発で会場沸かす【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の参加者が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】「今日好き」話題の美女がペアで堂々のランウェイ
続いて、現在放送中の「チュンチョン編」にともに出演している永瀬さらと紗和が制服姿で腕を組み登場した。観客のボルテージを高めるように、2人で息を合わせてハートを射止めるような弓を引くポージングを披露。「チュンチョン編」の前には、永瀬は「マクタン編」、紗和は「ニュージーランド編」に出演していた。
◆「今日好き」ステージで密着ポーズ連発
「今日、好きになりました。」ステージのトップバッターを飾ったのは、「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」で一躍注目を浴びた“おひなさま”こと長浜広奈と「マクタン編」「夏休み編」で話題となった時田音々。制服に身を包み、手を繋いで闊歩した2人は、ランウェイトップに到着すると長浜が時田の肩を引き寄せるようにポーズ。その後、2人でハートを作り、和気あいあいとした様子を見せていた。
3組目には、「夏休み編2024」で出会い、カップル成立となった“けんみあカップル”こと中村健太朗と藤田みあが仲睦まじい様子を見せながら登場。同シーズンの前に「ニャチャン編」に出演していた中村は、ステージトップにて藤田にバックハグ。その後、頬を手ではさむ“ほっぺむにゅ”ポーズで密着し、会場からは黄色い歓声が湧いた。なお、藤田は「ホアヒン編」からの継続参加で「夏休み編2024」に出演していた。
トリで堂々とランウェイを闊歩したのは、「マクタン編」にてカップル成立した河村叶翔と相塲星音。ステージに登場すると、河村が瞬間から相塲のほっぺにキスをし、会場中の視線を独占。仲睦まじくウォーキングを披露し、ランウェイトップでは河村が相塲にバックハグ。ステージに戻る際には相塲が河村に手を差し伸べ、恋人繋ぎをするなど終始、ラブラブなオーラで会場を沸かしていた。
◆長浜広奈ら、ランウェイ闊歩
また、「今日好きになりました。」以外のステージでも、番組出身者がモデルとして続々と登場。「カンヌン編」に出演していたりんかはミニ丈ワンピースに、ロングブーツとバッグをあわせた装いで美しいスタイルを披露。「冬休み編2024」、「卒業編2025inソウル」に参加していた村谷はるなは、美しい脚が際立つ王道のウィンタースタイルで登場し、キュートな笑顔でランウェイを闊歩した。
「今日、好きになりました。」ステージにて制服姿で会場を沸かせていた長浜は、終盤のステージにて、ミニ丈のサンタクロース風衣装に身を包んで登場。透け感のあるニーハイソックスを合わせたスタイルで会場を魅了していた。ほかにも、イベントには同番組出身者が多数参加し、フレッシュな存在感を放っていた。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務めた。（modelpress編集部）
