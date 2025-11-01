40・50代「羽織りない」→【ハニーズ】へ！ 1枚あると助かる♡「あったかパーカー」

カジュアルにデイリー使いしやすいパーカーがあると、即戦力になってくれるうえ、ちょっとしたお出かけにも便利。裏地にあったか素材を使用したものなら、冬にも活躍してくれそうです。手に取りやすい価格で探すなら【ハニーズ】をチェックしてみて。防寒にも役立つパーカーは、1枚持っていると頼りになるはず。

上品見えが狙えるフリース裏地のパーカー

【ハニーズ】「あったかきれいめジップ」\2,980（税込）

シンプルなデザインで、秋冬コーデで着まわしやすいパーカー。表はきれいめなレーヨン混のスウェット、裏は「フリース素材であたたかくソフトな肌触り」（公式サイトより）が魅力です。ラベンダー・ブラック・スミクロ・グレージュという上品なカラー展開で、ミドル世代の着こなしに取り入れやすそう。

防寒しながら体型カバー！ 裏起毛のパーカー

【ハニーズ】「裏ボアジップパーカー」\3,480（税込）

裏がフェイクボア素材のパーカーは、寒さが厳しい日にも重宝しそう。公式サイトによると「腰回りが隠れる丈感」とのことで、防寒しながら体型カバーも叶うかも。アイボリーやブラックのベーシックカラーのほか、ブルー・杢グレー・グレージュなどの上品なくすみカラーもラインナップ。デザインはシンプルなので、着まわしが利きそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M