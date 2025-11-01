名古屋市緑区にある「LIGNOSA CAFE（リグノーサカフェ）」に、夜限定のアフタヌーンティーが登場し、SNSでも話題となっています。



夜に楽しめる「ナイトハイティーセット」には、パスタかピザが付いてきます。パスタは月替わりの3種類から、ピザも同じく人気の3種類から選べます。



そして、ウェルカムドリンクとして、スパークリングワインも付いてきます。





さらに、自家製ハンバーガー・フライドポテト・自家製ポテトサラダのピンチョスなど、食事系のメニューが充実しています。客：「ミニハンバーガーのお肉がめっちゃジューシーで、小さかったんですけどボリューミーだったので、お腹いっぱいになりました」スイーツもあります。紅茶のマカロンに、メープル味の自家製フィナンシェ、洋梨のミニタルトに、栗のミニパフェ。さらに、ショーケースにあるおよそ6種類から、好きなケーキを選ぶことが出来ます。しかも1人1個、ワンカット分がそのままです。リグノーサカフェの店長：「通常のアフタヌーンティーをご利用いただいたお客さまから、もっと遅い時間にもほしいとか、お子さまがいらっしゃるご家庭だと、ちょうどお子さまが帰って来られる時間ということもあって、利用したいけど難しいということでご要望をいただきましたので、夜のアフタヌーンティー、ナイトハイティーとしてご用意いたしました」ナイトハイティーセットは午後5時から、前日までの要予約で、平日は500円オフとお得になります。