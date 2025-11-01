◇フィギュアスケート・第51回西日本選手権第1日（2025年11月1日 滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）

女子SPが行われ、三原舞依（シスメックス）が62・31点をマークした。

「戦場のメリークリスマス」に乗って、冒頭のダブルアクセルを着氷。続く3回転フリップは着氷がやや乱れ、後半の3回転ルッツ―2回転トーループの連続ジャンプは降りた。流れるようなスケーティングで観衆を魅了したが、演技後は複雑な胸中を明かした。

「凄く悔しい思いがするんですけど、今日の試合が（今季の）3回目で、6分間練習のジャンプの感覚だったりは良くなってきている。あとは試合で出すだけ。悔しい思いはするけど、これも勉強だと思って、明日に切り替えて頑張りたい」

後半の連続ジャンプは3回転ルッツ―3回転トーループを予定していたが、トーループが2回転に。「自分の弱さが出た。そこで思い切っていけるぐらい頑張りたい」と振り返った。

ただ、昨季は右足首のケガに苦しみ、リハビリ期間などを乗り越えて迎えた今季。少しずつ状態は上向いており「毎日の決めたトレーニングだったり、ジャンプの質は上がってきている」という。その上で「それを試合で出すのがアスリートの強さ。まだまだ」と自分への厳しさも口にした。