松本人志『DOWNTOWN＋』いよいよ生配信 サイトも待機画面に
きょう11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』公式Xが、同日に更新。生配信直前となり、配信に向けて待機配信画面に切り替わったことを伝えている。
【画像】これに切り替わっていればOK！『DOWNTOWN＋』待機画面
Xでは「ただいまからは、生配信にむけて待機配信画面に切り替わります！添付の画像になっていれば切り替わりOKです※自動で切り替わらない場合はWebページを読み込み直したり、アプリを一度終了させたうえで再起動をお試しください」と伝えている。
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。
