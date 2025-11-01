暑くないのに『犬がハアハアする』理由５選

夏場に呼吸が荒いと「暑いのかな？」と判断しやすいですが、暑くないのに犬がハアハアしていると心配になりますよね。犬の呼吸が荒くなる時、どのような理由が考えられるのでしょうか。

1.嬉しいことがあり興奮している

嬉しいことがあったり、遊びに夢中になったりしているときは、興奮状態に陥る犬が多いです。犬は興奮すると体温が急激に上昇し、体温を調節するために呼吸が荒くなります。

飼い主が帰宅した直後や遊んでいる最中など、嬉しいことや楽しいことがあった時にハアハアと呼吸を荒くしている場合は、興奮状態に陥っている可能性が高いでしょう。

2.ストレスや緊張状態

何か不安に感じることがあったり、飼い主に叱られていて緊張している時など、強いストレスを感じている時にも犬の呼吸が荒くなりがちです。

これは、緊張やストレスによって心拍数が速くなっているため、落ち着かせるために行っていると考えられます。人間も緊張した時に動悸が激しくなるように、犬にも同じ現象が起きているのです。

3.運動後で呼吸が乱れている

運動した後にハアハアしている場合は、単純に激しい運動によって呼吸が乱れていると考えられます。

散歩中や遊んでいる最中、ドッグランで走った後など、激しく動いた後に呼吸が乱れ、荒くなる現象は、人間にも犬にも共通しています。しばらく安静にし、呼吸が落ち着いてから再び遊んだり運動を再開したりしましょう。

4.異物誤飲で苦しさを感じている

突然、犬の呼吸が荒くなり、時折「ぐえっ」というような異音を出す場合は、飼い主が見ていない間に異物を誤飲してしまった可能性が疑われます。

これは、異物を飲み込んだ際に喉に詰まってしまっている状態の可能性があります。苦しそうに頭を下げて吐き出そうとする様子がみられることが多く、無理に取り出そうとすると危険なので、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。

5.体調不良や病気の可能性

上記に当てはまらない場合は、体調不良や病気の可能性が疑われます。

主に、心臓疾患や呼吸器疾患を持つ犬に呼吸の乱れが多くみられるので、普段から疲れやすさや呼吸がよく乱れているというような異変がみられる場合は、一度かかりつけの動物病院に相談してみることをお勧めします。

また、怪我を負っている時にも痛みで呼吸が荒くなりがちです。体を触ってみて、嫌がったり悲鳴をあげたりする箇所がないか調べてみましょう。

呼吸が荒いとき獣医師に相談すべき症状は？

愛犬の呼吸が荒いとき、以下のような症状が見られる場合は、何らかの病気や怪我が疑われます。速やかに動物病院を受診しましょう。

ぐったりしていて動く気力がない 食欲不振 全身を動かして苦しそうに呼吸している 姿勢を変えることができない 舌や唇の色が青や紫に変色している 歯茎や頬の内側が白っぽくなっている

病気は早期発見・早期治療が鍵となります。少しでも違和感を覚えたら、早めに獣医師に相談し、検査や適切な治療アドバイスを受けましょう。

まとめ

暑くないのに犬がハアハアと呼吸が荒くなるときは、今回紹介したような理由が考えられます。病気の可能性も疑われるので、危険な症状が現れているときは、速やかに動物病院を受診してください。

(獣医師監修：葛野宗)