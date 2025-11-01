「可愛すぎます」「赤ちゃんそっくり」と、たくさんの人を笑顔にしているのは、遊び盛りの大型犬の子犬。寝る時間になっても寝床に行く気配がなかったため、飼い主さんが連れて行ってあげることに。この光景は67万再生を突破し、たくさんの人に癒やしを届けることになりました。

【動画：寝る時間になってもベッドに行かない大型犬→お父さんに『強制連行』されて…甘えん坊な『就寝前の光景』】

寝床に戻ろうとしないボンドくん

寝床に連れて行かれる姿がまるで赤ちゃんのようだと話題になっているのは、Instagramアカウント『bond_ismr_◡̈』のボンドくん。

ある夜、ボンドくんは家族と一緒にくつろいでいたそう。しかし、ボンドくんはまだ子犬。たくさん睡眠をとって健やかに成長しなければいけません。しかし、この日は寝る時間が来ても、自分から寝床に戻りたがらなかったボンドくん。きっと、家族と一緒にいる時間が楽しくて仕方がなかったのでしょう。

そこで、飼い主さんはボンドくんを寝場所に連れて行ってあげることにしたとのこと。そして、家族はボンドくんの可愛すぎる光景を目撃することとなったのでした。

パパに抱っこされて強制連行

眠る時間になっても寝床に戻る気配がなかったボンドくん。そんな彼を、飼い主さんは抱っこして寝床まで連れて行ってあげることに。飼い主さんの腕の中に収まったボンドくんの姿は、まるで人間の赤ちゃんのよう。その愛らしい光景に、なんだか笑顔になってしまいます。

飼い主さんの娘さんたちに見守られながら、寝床があるサークルの方へと強制連行されていくボンドくん。もしかしたら、飼い主さんに甘えたくてわざと寝床に向かわなかったのでしょうか？

みんなと一緒にいたい、甘えん坊なボンドくん♪

この光景には、「みんなの側がいいのかな」という感想が寄せられることに。その反応に、飼い主さんは「きっとそうだと思います」とお返事したそう。寝床に連れていかれる時に全く抵抗するそぶりがなかったことからも、ボンドくんが寝床に行くのを嫌がっていないことは明らか。

その様子を見ると、家族と一緒にいたかったから自分から寝場所に行かなかったというのは、あながち間違いではなさそうです。

そんな子犬時代のボンドくんの光景には、たくさんの人から絶賛の声が寄せられることに。「抱っこされてる姿とお顔が可愛すぎます」「赤ちゃんみたいで可愛すぎる」と、静かに飼い主さんに抱っこされるボンドくんを絶賛する声や、「みんなの側がいいのね」といった、家族との絆に温かい気持ちになる人も。

Instagramアカウント『bond_ismr_◡̈』では、そんな甘え上手なボンドくんの日々が投稿されていますよ。

ボンドくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「bond_ismr_◡̈」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。