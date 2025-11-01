ある日家へ遊びに来てくれたのは、大好きなおじいちゃんとおばあちゃん。大喜びのアムくんが見せてくれた愛情たっぷりのおもてなしと大歓迎ぶりがあまりにも可愛らしく、評判になりました。

「みんな幸せな時間」「大切なクッション譲りつつもたっぷり甘えて、優しさに溢れた空間ですね」と絶賛され、1万回以上再生されています。

【動画：『大好きなおじいちゃんとおばあちゃん』が遊びに来ると、犬が…愛情いっぱいの『おもてなし』】

ようこそ我が家へ！

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『2023amu1102』へ投稿された、チワワとダックスフンドのミックス犬チワックスの「アムくん」の様子です。ある日、おじいちゃんとおばあちゃんが初めてアムくんのお家へ遊びに来てくれました。

おじいちゃんとおばあちゃんが大好きなアムくんは大喜びだったそうで、お気に入りのクッションもこの日ばかりは二人へ譲っておもてなし。おじいちゃんにずっとピッタリくっついて、寝ても傍を離れようとしなかったのだとか。

幸せな時間になりました

もちろん、おじいちゃんだけではなくおばあちゃんにもピッタリくっついていたアムくん。帰りの車の中でも隣に座って離れず、お別れの時間ギリギリまでしっかりおもてなしをしていたといいます。

お見送りを終えて帰ってきたアムくんは、はしゃぎ疲れたのかお気に入りのクッションでウトウト。おじいちゃんとおばあちゃんに会えて本当に嬉しそうだったアムくんに、みんなが癒されて優しい気持ちになった一日でした。

お兄ちゃんが大好きなアムくん

アムくんは飼い主さんの息子さんのことも大好きで、Instagramアカウント『2023amu1102』には、抱っこしてもらったりギューッとしてもらったり一緒に寝たりと、仲の良い二人の様子がたくさん公開されています。

その分息子さんが登校したり遊びに出かける時は、寂しくてテンションが下がってしまい、帰宅時間が近づくと玄関でソワソワしているのだそう。これからも仲良しな二人の可愛い姿が見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「アムちゃん、誰にでも優しくできていていいですね」「かわいい～じじも大好きなんだね」「アムちゃん、じじとババが来てくれて良かったね！」「今日も幸せ動画ありがとうございます！癒されてます」「ジジにもバアバにも優しくして、おもてなしも上手なんだね」「アム君の優しさが伝わってきますね」「嬉しい表情が愛おしいです」「犬は優しい人よく分かるんですよね」など、アムくんとおじいちゃんおばあちゃんとの微笑ましい姿に感動した視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『2023amu1102』では、チワックスの「アムくん」と飼い主さんの息子さんの成長記録や、可愛らしい日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「2023amu1102」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。