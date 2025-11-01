ロングスローからの2失点に反省の弁…柏の“守護神”GK小島亨介「自分たちの準備不足と実力不足」
柏レイソルは前半、ロングスローと直接FKから3失点。後半に途中出場のFW細谷真大が1点を返すも反撃及ばず1−3で完敗を喫した。試合後、小島は「相手の強みとしてあったので対策はしていた」ことを明かしつつ、「自分たちの準備不足と実力不足だった」との見解を示した。
広島のロングスローについて、小島は「シンプルに個のところで強いし、僕のところで2枚ブロックが入っていたので、果敢に出ていくことが難しかった。そうなると個々の対応が大事になるのでマンツーの方が良かったのかもしれない」と回顧。「自分たちもちょっと準備不足だった」と反省の弁を口にした。
また、最初の失点を喫する前のロングスローでは「ブロックが少し余った」ものの、「2本目以降はGKをしっかりブロックしろと言っていた」ことを明かし、「そこに対して僕たちも変えずにやっていたところがある。そういう状況に臨機応変に対応する力が大事だった」と指摘。「相手が対応を変えてきた中で、自分たちがどう臨機応変に対策していくかというところを、ピッチレベルのところで変える必要があった」との見解も示した。
【ゴール動画】ジャーメインが柏を突き放す3点目！ 柏vs広島
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半25分🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→荒木隼人が頭で合わせ先制ゴール！
🟡柏レイソル 0️⃣-1️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official… pic.twitter.com/lN7xe2NCgE
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半38分🟣サンフレッチェ広島
東俊希がゴール正面のFKを右隅に決め追加点！
🟡柏レイソル 0️⃣-2️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/hWSoJYHZCa
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半アディショナルタイム🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→ニアで佐々木翔が頭で流して→ジャーメイン良の左足ボレーで3点目！
🟡柏レイソル 0️⃣-3️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝… pic.twitter.com/of1G45WH6x
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰後半36分🟡柏レイソル
小屋松知哉のパスに反応した細谷真大が反撃のゴール！🟡柏レイソル 1️⃣ - 3️⃣サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/BnC5YRhV9z