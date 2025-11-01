スタンドはキックオフ10分前でもがらがら…フットボールの本場イングランドの観戦文化【現地発】
日本では珍しい試合前の光景に驚かされた。
10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦でアーセナルとブライトンが対戦し、２−０で前者が勝利した。
このゲームの取材のためにアーセナルの本拠地エミレーツを訪問。しかし試合開始前にスタンドに向かうと、選手たちのウォーミングアップや選手紹介が始まり、キックオフ10分前になっても観客席はがらがらだったのだ。
一方、スタジアムの外や中のコンコースを見てみると、ファンの群れができており、それぞれビールやドリンクを片手に会話を弾ませていた。
日本では通常、試合開始20分前くらいにはスタンドの席はほぼ埋まっているが、これがフットボールの本場であるイングランドの観戦文化なのか。
現地の記者にその理由を尋ねると、プレミアリーグの試合会場では、スタンドにアルコールの持ち込みは禁止。しかしそれ以外の場所では飲酒が許されているため、サポーターたちは試合開始前やハーフタイムにぎりぎりまで外で仲間たちと飲食を楽しむのだという。
キックオフの７、８分前頃になって、ようやくぞろぞろと観客が移動し始めて、５分前にエミレーツがほぼ満席の状態になった。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
