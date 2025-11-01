66歳男性「名峰に抱かれ感動。夜には流れ星も」秋の山梨・北杜夫婦ふたり旅にかかった費用
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（66歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：神奈川県
現在の現預金：1500万円、リスク資産：500万円
老齢厚生年金（厚生年金）：13万3750円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：2万円
年金以外の収入：給与収入8万円
配偶者の収入：年金12万円、給与収入8万円
ひと月の支出：30万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年10月に妻」と訪れた「1泊の山梨県北杜市」旅行だそう。
北杜市へは「前面に富士山、背面に八ヶ岳が眺められる旅路で、初めての風景に感動。行きたかった古民家カフェのワンプレートランチも彩りよく健康的で、インスタ映えしました。夜は星空が素晴らしくて、流れ星を2、3回も観ることができました。また行きたいです」と旅の思い出を振り返ります。
なお旅行にかかった費用は「交通費（鉄道代、レンタカー代）3万8000円、宿泊費2万5000円、食事1万5000円」とあり、総額7万8000円ほどとなったようです。
これまでに経験したシニア旅行ならではの苦労話は「今のところ特にありませんが、レンタカーやレンタサイクルの手順が分かりにくい」場合があり困惑することはあると言います。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて「とにかく今はネットで全て解決しますが、旅先では極力自然を楽しむように心がけています。デジタル、アナログ双方で、メリハリをつけた計画と楽しみ方が大切です」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「行ってよかったシニアの旅先は山梨県北杜市」現役引退後は「1年に2〜3回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。
「年単位で計画的に旅行貯金しています」年金生活における旅費のやりくりについては「国内外に行きたいところがまだまだたくさんあるので、1年のうちにどこにどれくらい行くかを計画して、生活に支障のない範囲で貯金をしています」とのこと。
