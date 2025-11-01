冬のナイーブな肌に♡ 癒される香り＆保湿力たっぷりな「ボディソープ」3選

寒い季節、顔だけではなくボディの乾燥も気になるもの♡ そこで今回は、Ray㋲・加藤ナナとともに、汚れを落としながら保湿もできちゃう「ボディソープ」を3つご紹介します。いい香りに癒されて、肌も心も潤う優秀アイテムをぜひチェックしてみて！

不要なモノはやさしくウォッシュ ボディの肌も、顔同様にナイーブ。だから汚れを落とすときも、肌にやさしい保湿力を備えたものを選んで。癒される香りなら疲れた気分もリフレッシュされます。 ピンクレースキャミワンピース 5,290円／ZARA（ザラ）

Item 【THREE】エッセンシャルセンツ ピュリファイング ボディウォッシュ 角質ケア成分入りでなめらかな肌へ導く。精油の香りでニオイまでケアを。 エッセンシャルセンツ ピュリファイング ボディウォッシュ 280mL 3,960円／THREE

Item 【WELEDA】ヴェレダ ベリーチェリー シャワークリーム クリーミーな質感の心地よさと、チェリーの香りにうっとり。 ヴェレダ ベリーチェリー シャワークリーム 200mL 2,750円／ヴェレダ・ジャパン（12/1限定発売）

Item 【I-ne】YOLU ディープナイトケアボディソープ 国産の天然水に、保湿成分としてジャパニーズネロリやダマスクローズを配合。うっとり気分でケアできる。 YOLU ディープナイトケアボディソープ 440mL 1,100円／I-ne 撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗