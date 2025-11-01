所有者らになりすまして不動産を売買する「地面師」の手口で金をだまし取ろうとしたとして、警視庁は１日、ともに職業不詳で、東京都港区六本木の男（６４）と住所不詳の男（５９）を詐欺未遂や偽造有印公文書行使などの容疑で逮捕した。

発表によると、２人は６〜８月、文京区白山の土地（計約３００平方メートル）とビル２棟の所有者らを装い、これらを１０億４５００万円で購入しようとした不動産会社代表の６０歳代男性ら２人に対し、偽造の不動産売買契約書や健康保険証を示した上で、手付金として現金５００万円を詐取しようとした疑い。

土地とビル２棟は、実際は８０歳代の女性や５０歳代の長男が代表を務める会社などが所有しているが、６４歳の容疑者は女性らから物件を購入したと称する不動産仲介業者を、５９歳の容疑者は女性の息子を装っていたという。

取引の場にいなかった女性との接触や物件の内覧を両容疑者に断られたことを不審に思った男性らが女性と面会し、うそが発覚した。

同庁に昨年相談があった別の土地取引を巡るトラブルでも両容疑者の関与が浮上しており、同庁が関連を調べている。