¡Ú½ÀÆ»¡ÛÁÇº¬µ±¡¡ÅÓÃæ´þ¸¢¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤ÇÉü³è£Ö¡Ö¤Þ¤¿À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½ÀÆ»¤Î¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢½éÆü¡Ê£±Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢½÷»Ò£·£¸¥¥íÄ¶µé¤Ç£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê£²£µ¡á¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤¬Éü³èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÁÇº¬¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿ºÝ¤Ëº¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¡£ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò´þ¸¢¤·¤Æ£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯£¶·î¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤ßÎý½¬¤ò³«»Ï¡£º£Âç²ñ¤¬Æ±¸ÞÎØ°ÊÍè¤Î£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Î£²²óÀï¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¤Î±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¡¢Áê¼ê¤Î»ØÆ³£³¤Ë¤è¤ëÈ¿Â§¾¡¤Á¡££³²óÀï¤â±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÍ¥Àª¾¡¤Á¤·¤¿¡££´²óÀï¤ÏÇØÉé¤¤Åê¤²¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡¢½à·è¾¡¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç»ØÆ³£³¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÉÚÅÄ¼ã½Õ¡Ê£²£¸¡á¥³¥Þ¥Ä¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¸ß¤¤¤Ë»ØÆ³£²¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢£·Ê¬£²ÉÃ¤ËÁê¼ê¤Î»ØÆ³£³¤ÇÈ¿Â§¾¡¤Á¡£Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤À¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÁÇº¬¤Ï¡Ö¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÆñ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Î¼ê½Ñ¤Ç²¼È¾¿È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤´Ö¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ªÉý¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÏÆ»¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤ÇÉü³è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÉüµ¢¤Ø¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇº¬¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤äÀèÀ¸Êý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£