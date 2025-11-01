11月1日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。日本時間11月2日（日）の早朝にデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）の予想を公開した。

マイ億君としてはフォーエバーヤングも出走する注目レースということで、ブリダーズカップクラシックを初予想。本命馬にアメリカの有力馬「フィアースネス」を指名した。「日本馬のフォーエバーヤングを応援したいのは山々…馬券となれば話しは別」と割り切り、オッズ妙味も加味してフィアースネスとした。

対抗にはフォーエバーヤングとしたが、「マークされるのは間違いない。ハードルは高いですよね…自分の競馬が出来れば勝つ可能性はあるので、本当に頑張ってほしい」とエールも送っている。動画を見た視聴者からは「あえてライバルを指名することでフォーエバーヤングを応援する日本競馬界の鏡」、「今回はマイ億君に乗っかろうかな」などと様々なコメントが投稿されていた。注目の発走は日本時間11月2日（日）あさ7時25分頃。